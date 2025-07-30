Чехія розширює підтримку України в сфері ППО та озброєнь

Денис Шмигаль та Томаш Пояр. Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Україна отримає чергові пакети військової допомоги від Чехії, які охоплюватимуть протиповітряну оборону, радіоелектронну боротьбу та далекобійну зброю. Про це розповів міністр оборони України Денис Шмигаль після переговорів із радником прем’єра Чехії Томашем Пояром. Крім того, сторони обговорили спільні оборонні проєкти та розширення співпраці у сфері виробництва озброєння.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Міністра оборони України Дениса Шмигаля.

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Під час зустрічі міністра оборони України Дениса Шмигаля з радником прем’єр-міністра Чеської Республіки з питань нацбезпеки Томашем Пояром обговорювались терміни й обсяги майбутніх постачань боєприпасів. Важливою темою стали нові ініціативи Чехії, які мають забезпечити українське військо сучасними засобами оборони, зокрема ППО, РЕБ і діпстрайками. Обговорення охопило плани не лише на 2024, а й на 2026 рік, що свідчить про довгострокову підтримку.

"Детально обговорили майбутні поставки: конкретні графіки та плани, як на цей рік, так і у 2026 році. Разом з Чехією будемо розвивати механізми Чеської ініціативи, аби наші воїни були забезпечені необхідними снарядами... Чеська сторона поінформувала про підготовку нових пакетів військової допомоги. Це буде суттєве підсилення у сфері ППО, РЕБ та далекобійних спроможностей", — розповів Денис Шмигаль.

Telegram-канал Дениса Шмигаля

Крім військових постачань, сторони обговорили перспективи співпраці у сфері оборонної промисловості. Мова йде як про виробництво снарядів і гвинтівок Bren 2 в Україні, так і про започаткування нових технологічних проєктів на території Чехії за участі українських компаній. Таким чином, обидві країни готуються поглибити промислову кооперацію для забезпечення стабільного оборонного потенціалу.

Нагадаємо, що Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про роботу над розробкою українських балістичних ракет, аби мати змогу завдавати ударів вглиб території Росії. За його словами, Україна дуже близька до цього.

Раніше ми також інформували, що Міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив — мобілізаційні заходи в країні здебільшого проходять без скандалів. За його словами, гучні випадки серед усього призовного процесу становлять лише 5-10%.