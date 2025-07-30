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Главная Новости дня Чехия готовит новую помощь Украине — что именно входит в пакет

Чехия готовит новую помощь Украине — что именно входит в пакет

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 20:26
Чехия расширяет поддержку Украины в сфере ПВО и вооружений
Денис Шмыгаль и Томаш Пояр. Фото: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Украина получит очередные пакеты военной помощи от Чехии, которые будут охватывать противовоздушную оборону, радиоэлектронную борьбу и дальнобойное оружие. Об этом рассказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль после переговоров с советником премьера Чехии Томашем Пояром. Кроме того, стороны обсудили совместные оборонные проекты и расширение сотрудничества в сфере производства вооружения.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

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Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Чехия усилит Украину новыми оборонными системами

Во время встречи министра обороны Украины Дениса Шмыгаля с советником премьер-министра Чешской Республики по вопросам нацбезопасности Томашем Пояром обсуждались сроки и объемы будущих поставок боеприпасов. Важной темой стали новые инициативы Чехии, которые должны обеспечить украинское войско современными средствами обороны, в частности ПВО, РЭБ и дипстрайками. Обсуждение охватило планы не только на 2024-й, но и на 2026 год, что свидетельствует о долгосрочной поддержке.

"Подробно обсудили будущие поставки: конкретные графики и планы как на этот год, так и в 2026 году. Вместе с Чехией будем развивать механизмы Чешской инициативы, чтобы наши воины были обеспечены необходимыми снарядами... Чешская сторона проинформировала о подготовке новых пакетов военной помощи. Это будет существенное усиление в сфере ПВО, РЭБ и дальнобойных возможностей", — рассказал Денис Шмыгаль.

Чехия готовит новую помощь Украине — что именно входит в пакет - фото 2
Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Кроме военных поставок стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Речь идет как о производстве снарядов и винтовок Bren 2 в Украине, так и о начале новых технологических проектов на территории Чехии с участием украинских компаний. Таким образом, обе страны готовятся углубить промышленную кооперацию для обеспечения стабильного оборонного потенциала.

Напомним, что Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал о работе над разработкой украинских баллистических ракет, чтобы иметь возможность наносить удары вглубь территории России. По его словам, Украина очень близка к этому.

Ранее мы также информировали, что Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил — мобилизационные мероприятия в стране в основном проходят без скандалов. По его словам, громкие случаи среди всего призывного процесса составляют лишь 5-10%.

Денис Шмыгаль Чехия Украина ПВО РЭБ
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
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