Візит Яна Ліпавського до України 11 серпня

До України з робочим візитом прибув голова Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Це його шоста поїздка до нашої країни.

Про це дипломат повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х у понеділок, 11 серпня.

Навіщо Ліпавський приїхав до України

Ліпавський назвав головне послання, яке він хоче донести своїм візитом до України.

"Я прибув у свою шосту поїздку до України з чітким посланням — Чеська Республіка не відмовиться від підтримки українців у боротьбі з російським агресором", — йдеться в повідомленні.

Також на своїй сторінці Ліпавський наголосив, що Україна має залишатися вільною, а президента РФ Володимира Путіна до переговорів привела українська мужність.

"Кордони держави не можуть бути переміщені шляхом примусу та шантажу. Хто стане членом ЄС та НАТО, вирішують їхні члени, а не Володимир Путін", — написав він.

Нагадаємо, 8 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Він подякував Чехії за всю надану Україні підтримку, зокрема за чеську ініціативу щодо забезпечення українських військових артилерією.

30 липня стало відомо, що Україна отримає чергові пакети військової допомоги від Чехії, які охоплюватимуть протиповітряну оборону, радіоелектронну боротьбу та далекобійну зброю.