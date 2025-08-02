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Глава МИД Британии предположил, сколько продлится война

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 19:57
Дэвид Лемми сказал, сколько продлится война в Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми предположил, сколько еще продлится полномасштабная война России против Украины. По его мнению, российский диктатор Путин не готов к серьезным переговорам о мире.

Об этом Лемми сказал в интервью изданию The Guardian.

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Дэвид Лемми считает, что глава Кремля Путин пока не готов к серьезным переговорам о мире в Украине. По его мнению, через год переговоры могут еще продолжаться.

"Моя трезвая оценка такова: Путин не готов к серьезным переговорам. Он все еще имеет максималистские и империалистические амбиции. Борьба, которую ведет Украина при поддержке Великобритании, Европы и США, является чрезвычайно тяжелой...

Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам", — отметил глава дипломатического ведомства Британии.

Кроме того, Лемми выразил восхищение украинским народом, его настойчивостью и стойкостью.

"Даже если мир оставит их (украинцев, — Ред.), они все равно продолжат партизанскую войну, настолько сильна их вера в свою страну. Это очень вдохновляет", — сказал глава МИД Британии.

Напомним, что недавно премьер-министр Кир Стармер намекнул, что Великобритания может присоединиться к Германии в закупке оружия у США для Украины.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении перевода Вооруженных сил страны в "состояние боевой готовности".

переговоры Великобритания война в Украине Россия Девид Лемми
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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