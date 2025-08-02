Девід Леммі сказав, скільки триватиме війна в Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі припустив, скільки ще триватиме повномасштабна війна Росії проти України. На його думку, російський диктатор Путін не готовий до серйозних переговорів про мир.

Про це Леммі сказав в інтерв’ю виданню The Guardian.

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Девід Леммі вважає, що очільник Кремля Путін наразі не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні. На його думку, через рік переговори можуть ще тривати.

"Моя твереза оцінка така: Путін не готовий до серйозних переговорів. Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Боротьба, яку веде Україна за підтримки Великої Британії, Європи та США, є надзвичайно важкою...

Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів", — зазначив глава дипломатичного відомства Британії.

Крім того, Леммі висловив захоплення українським народом, його наполегливістю та стійкістю.

"Навіть якщо світ залишить їх (українців, — Ред.), вони все одно продовжать партизанську війну, настільки сильна їхня віра у свою країну. Це дуже надихає", — сказав глава МЗС Британії.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр Кір Стармер натякнув, що Велика Британія може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї у США для України.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про намір переведення Збройних сил країни у "стан бойової готовності".