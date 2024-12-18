Военная помощь Украине — какое оружие и технику передала Австралия

Глава МИД Австралии раскрыла детали военной помощи Украине
Австралия передала Украине почти полсотни танков Abrams и другое необходимое оружие. Речь идет о ракетах, артиллерии и не только. Страна будет усиливать Украину и дальше.
Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины, передает корреспондент Новини.LIVE в среду, 18 декабря.
Как Австралия помогает Украине
Как отметила Вонг, Австралия уже передала Украине 49 танков Abrams. Кроме того, обеспечили поставку ракет ПВО, наземного и противотанкового оружия и артиллерии.
"И мы также сотрудничаем с НАТО в качестве оперативного партнера по инициативам Альянса по безопасности и тренировкам для Украины... Я слышала от моих друзей просьбы о дальнейшей помощи и, очевидно, отвезу их обратно в Австралию", — отметила Вонг.
Напомним, глава МИД Австралии Пенни Вонг, совершившая первый за последнее десятилетие официальный визит в Украину, объявила о предоставлении финансовой помощи.
Австралия возобновляет полноценную работу своего посольства в Украине. Этот шаг усугубит двустороннее сотрудничество между странами.
Читайте Новини.LIVE!