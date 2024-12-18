Военная помощь Украине — какое оружие и технику передала Австралия

Пенни Вонг. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Австралия передала Украине почти полсотни танков Abrams и другое необходимое оружие. Речь идет о ракетах, артиллерии и не только. Страна будет усиливать Украину и дальше.

Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины, передает корреспондент Новини.LIVE в среду, 18 декабря.

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Как отметила Вонг, Австралия уже передала Украине 49 танков Abrams. Кроме того, обеспечили поставку ракет ПВО, наземного и противотанкового оружия и артиллерии.

"И мы также сотрудничаем с НАТО в качестве оперативного партнера по инициативам Альянса по безопасности и тренировкам для Украины... Я слышала от моих друзей просьбы о дальнейшей помощи и, очевидно, отвезу их обратно в Австралию", — отметила Вонг.

Напомним, глава МИД Австралии Пенни Вонг, совершившая первый за последнее десятилетие официальный визит в Украину, объявила о предоставлении финансовой помощи.

Австралия возобновляет полноценную работу своего посольства в Украине. Этот шаг усугубит двустороннее сотрудничество между странами.