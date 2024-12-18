Військова допомога Україні — яку зброю та техніку передала Австралія

Пенні Вонг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Австралія передала Україні майже пів сотні танків Abrams та іншу необхідну зброю. Йдеться про ракети, артилерію і не тільки. Країна буде підсилювати Україну й надалі.

Про це повідомила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг на спільній пресконференції з главою МЗС України, передає кореспондент Новини.LIVE у середу, 18 грудня.

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Як зазначила Вонг, Австралія вже передала Україні 49 танків Abrams. Крім того, забезпечили поставку ракет ППО, наземної та протитанкової зброї й артилерії.

"І ми також співпрацюємо з НАТО в ролі оперативного партнера в ініціативах Альянсу з безпеки і тренувань для України... Я чула від моїх друзів прохання про подальшу допомогу і, очевидно, відвезу їх назад до Австралії", — зазначила Вонг.

Нагадаємо, голова МЗС Австралії Пенні Вонг, яка здійснила перший за останнє десятиріччя офіційний візит до України, оголосила про надання фінансової допомоги.

Австралія відновлює повноцінну роботу свого посольства в Україні. Цей крок посилить двосторонню співпрацю між країнами.