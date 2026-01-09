Видео
Главная Новости дня Глава МИД Чехии прокомментировал дипломатический спор с Украиной

Глава МИД Чехии прокомментировал дипломатический спор с Украиной

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 16:14
Дипломатический спор между Чехией и Украиной — Мацинка прокомментировал
Петр Мацинка. Фото: Суспільне

Глава МИД Чехии Петр Мацинка прокомментировал дипломатический спор с Украиной. Он заявил, что эта страница уже перевернута.

Об этом министр иностранных дел заявил на брифинге со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Украина и Чехия "перевернули страницу" дипломатического спора

"Мы совместно обсуждали с господином послом относительно произошедшей ситуации. Оба мы сказали, что мы переворачиваем страницу и будем коммуницировать дальше. Поэтому уже нет смысла к этому ничего добавлять", — говорит он.

Мацинка добавил, что взаимная коммуникация будет продолжаться в форме стандартных дипломатических каналов, а в случае необходимости — и на личном уровне.

Кроме того, Чехия планирует продолжить действие "снарядной инициативы", начатой прошлым правительством Петра Фиалы.

"Я стал послом добрых дел — продолжение снарядной инициативы, которая чрезвычайно важна для Украины. Я рад, что нам удалось найти компромисс и консенсус, который обеспечит продолжение инициативы по боеприпасам", — отметил глава чешского МИД.

Напомним, Мацинка сегодня находится с рабочим визитом в Украине.

Политический спор возник из-за того, что спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура в новогоднем обращении выступил против предоставления военной помощи Украине.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
