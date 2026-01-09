Дипломатична суперечка між Чехією та Україною — Мацінка прокоментував

Глава МЗС Чехії прокоментував дипломатичну суперечку з Україною
Глава МЗС Чехії Петр Мацінка прокоментував дипломатичну суперечку з Україною. Він заявив, що ця сторінка вже перегорнута.
Про це міністр закордонних справ заявив на брифінгу зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, передає кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.
Україна та Чехія "перегорнули сторінку" дипломатичної суперечки
"Ми спільно обговорювали з паном послом щодо ситуації, що сталася. Обидва ми сказали, що ми перегортаємо сторінку і будемо комунікувати далі. Тож вже немає сенсу до цього нічого додавати", — каже він.
Мацінка додав, що взаємна комунікація буде продовжуватися у формі стандартних дипломатичних каналів, а в разі потреби — і на особистому рівні.
Крім того, Чехія планує продовжити дію "снарядної ініціативи", започаткованої минулим урядом Петра Фіали.
"Я став послом добрих справ — продовження снарядної ініціативи, яка надзвичайно важлива для України. Я радий, що нам вдалося знайти компроміс і консенсус, який забезпечить продовження ініціативи з боєприпасів", — зазначив глава чеського МЗС.
Нагадаємо, Мацінка сьогодні перебуває з робочим візитом в Україні.
Політична суперечка виникла через те, що спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура у новорічному зверненні виступив проти надання військової допомоги Україні.
