Дипломатична суперечка між Чехією та Україною — Мацінка прокоментував

Глава МЗС Чехії Петр Мацінка прокоментував дипломатичну суперечку з Україною. Він заявив, що ця сторінка вже перегорнута.

Про це міністр закордонних справ заявив на брифінгу зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, передає кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

"Ми спільно обговорювали з паном послом щодо ситуації, що сталася. Обидва ми сказали, що ми перегортаємо сторінку і будемо комунікувати далі. Тож вже немає сенсу до цього нічого додавати", — каже він.

Мацінка додав, що взаємна комунікація буде продовжуватися у формі стандартних дипломатичних каналів, а в разі потреби — і на особистому рівні.

Крім того, Чехія планує продовжити дію "снарядної ініціативи", започаткованої минулим урядом Петра Фіали.

"Я став послом добрих справ — продовження снарядної ініціативи, яка надзвичайно важлива для України. Я радий, що нам вдалося знайти компроміс і консенсус, який забезпечить продовження ініціативи з боєприпасів", — зазначив глава чеського МЗС.

Нагадаємо, Мацінка сьогодні перебуває з робочим візитом в Україні.

Політична суперечка виникла через те, що спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура у новорічному зверненні виступив проти надання військової допомоги Україні.