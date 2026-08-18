Бельгия готова к передаче активов РФ в пользу Украины — Прево

Максим Прево. Фото: Новини.LIVE

Бельгия не возражает против использования замороженных российских суверенных активов в интересах Украины, однако считает необходимым сначала урегулировать юридические и финансовые риски. Позицию Брюсселя в отношении активов РФ, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, не следует воспринимать как нежелание поддерживать Украину.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, передает Новини.LIVE.

Глава МИД Бельгии объяснил позицию в отношении активов РФ

"Ни в коем случае нежелание Бельгии, даже ее отказ использовать замороженные российские активы в Euroclear, не должно пониматься или толковаться как отказ помочь Украине", — заявил Прево.

По словам политика, бельгийская сторона с помощью юристов проанализировала возможные последствия такого решения. Среди основных рисков он назвал юридические и фискальные вопросы, а также потенциальное системное воздействие на европейские финансовые рынки.

Отдельно Прево обратил внимание на возможные требования России о возврате активов в будущем. По его словам, если Бельгию обяжут самостоятельно компенсировать более 200 млрд евро, это станет непосильной нагрузкой для ее бюджета.

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"Крайне важно, чтобы были заранее согласованы положения о солидарной ответственности", — подчеркнул глава бельгийского МИД.

Прево отметил, что Бельгия ожидает от европейских партнеров четких гарантий распределения возможных финансовых рисков. Он добавил, что именно отсутствие такого механизма стало одной из причин возражений бельгийской стороны против нынешнего предложения. В то же время министр заверил, что Бельгия остается союзником Украины и не намерена поддерживать Россию.

Как сообщали Новини.LIVE, Максим Прево во вторник, 18 августа, прибыл с визитом в Киев. В столице он встретился с Андреем Сибигой. Во время визита он также осмотрел российский ударный беспилотник типа Shahed, который российские войска используют для атак на территории Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Максим Прево предположил, что война в Украине может продолжаться и после 2026 года. По его словам, ожидать завершения боевых действий или установления мира уже в ближайшие месяцы не стоит.