Бельгія готова до активів РФ на користь України — Прево

Максим Прево. Фото: Новини.LIVE

Бельгія не заперечує проти використання заморожених російських суверенних активів на користь України, однак вважає необхідним спочатку врегулювати юридичні та фінансові ризики. Позицію Брюсселя щодо активів РФ, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear, не варто сприймати як небажання підтримувати Україну.

Про це на пресконференції в Києві заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево, передає Новини.LIVE.

Глава МЗС Бельгії пояснив позицію щодо активів РФ

"Ні в якому разі небажання Бельгії, навіть її відмова використовувати заморожені російські активи Euroclear, не повинна розумітися чи тлумачитися як відмова допомогти Україні", — заявив Прево.

За словами політика, бельгійська сторона за допомогою юристів проаналізувала можливі наслідки такого рішення. Серед основних ризиків він назвав юридичні та фіскальні питання, а також потенційний системний вплив на європейські фінансові ринки.

Окремо Прево звернув увагу на можливі вимоги Росії щодо повернення активів у майбутньому. За його словами, якщо Бельгію зобов’яжуть самостійно компенсувати понад 200 млрд євро, це стане непосильним навантаженням для її бюджету.

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"Вкрай важливо, щоб були заздалегідь узгоджені положення про солідарну відповідальність", — наголосив глава бельгійського МЗС.

Прево зазначив, що Бельгія очікує від європейських партнерів чітких гарантій розподілу можливих фінансових ризиків. Він додав, що саме відсутність такого механізму стала однією з причин заперечень бельгійської сторони щодо нинішньої пропозиції.

Водночас міністр запевнив, що Бельгія залишається союзником України та не має наміру підтримувати Росію.

Як повідомляли Новини.LIVE, Максим Прево у вівторок, 18 серпня, прибув із візитом до Києва. У столиці він зустрівся з Андрієм Сибігою. Під час візиту він також оглянув російський ударний безпілотник типу Shahed, який російські війська використовують для атак по території України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Максим Прево припустив, що війна в Україні може тривати й після 2026 року. За його словами, очікувати на завершення бойових дій або встановлення миру вже найближчими місяцями не варто.