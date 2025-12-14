Видео
Главная Новости дня Глава ЕК и премьер Британии обсудили мирный план для Украины

Глава ЕК и премьер Британии обсудили мирный план для Украины

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 00:23
Стармер и фон дер Ляйен обсудили мирный план для Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS ATTENTION EDITORS

В субботу вечером, 13 декабря, премьер-министр Британии Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон Дер провели телефонный разговор. Стороны обсуждали мирный план по Украине и замороженные активы РФ.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

О чем говорили Стармер и фон Дер Ляйен

В пресс-службе Стармера рассказали, что в ходе обсуждения основное внимание было уделено и работе над мирным планом США, который направлен на прекращение войны.

Также оба лидера согласились, что это поворотный момент для будущего Украины, отметив, что Европа будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется для для достижения справедливого и прочного мира.

Кроме того, Стармер и Урсула фон Дер Ляйен говорили также о замороженных активах РФ, а точнее — прогрессе их привлечения

"Затем лидеры обсудили продолжающиеся переговоры по продвижению амбициозного пакета мер, объявленного на саммите Великобритания-ЕС в мае. Оба признали позитивную динамику переговоров и выразили надежду на дальнейший прогресс в ближайшие недели", — разюмировали на сайте премьера.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 декабря анонсировал, что в ближайшие дни в Берлине пройдет встреча делегаций США, Украины и Европы. По словам главы государства, сейчас есть значительный шанс закончить войну.

Также мы писали, что после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война между Украиной и Россией приближается к завершению.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
