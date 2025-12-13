Эрдоган встретился с Путиным и заявил, что мир в Украине уже близко - что известно

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, встретившись с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил, что война между Украиной и Россией близится к завершению. Он добавил, что надеется обсудить мирный план с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Эрдоган встретился в Туркменистане

Эрдоган встретился с Путиным в Туркменистане в пятницу, и они обсудили "всеобъемлющие мирные усилия" для прекращения войны, говорится в заявлении офиса Эрдогана, опубликованном в пятницу. При этом Турция подтвердила свою готовность поддерживать мирные усилия. Эрдоган надеется обсудить мирный план между Украиной и Россией с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что "мир не за горами".

"После этой встречи с Путиным мы надеемся иметь возможность обсудить мирный план также и с президентом США Трампом. Мир не за горами; мы это видим", — сказал Эрдоган журналистам на обратном рейсе из Туркменистана.

В пятницу Эрдоган заявил Путину, что ограниченное прекращение огня в войне, сосредоточенное, в частности, на энергетических объектах и портах, может быть полезным. Россия атаковала два украинских порта в пятницу, повредив три турецких судна, включая судно, перевозившее продовольствие.

"Черное море не следует рассматривать как поле битвы. Такая ситуация навредит только России и Украине. Безопасное судоходство в Черном море нужно каждому. Это должно быть обеспечено", — заявил Эрдоган в субботу.

Напомним, что Эрдоган 12 декабря встретился с Путиным в Туркменистане — они разговаривали о войне в Украине.

Ранее мы также информировали, что Эрдоган предложил Стамбул для переговоров между Украиной и Россией.