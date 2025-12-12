Видео
Главная Новости дня Эрдоган встретился с Путиным в Туркменистане — что они обсудили

Эрдоган встретился с Путиным в Туркменистане — что они обсудили

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 16:48
На переговорах Эрдогана и Путина обсудили войну в Украине
Путин и Эрдоган. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на Международном форуме мира и безопасности в Туркменистане. Они разговаривали о войне России против Украины.

Об этом сообщает Hurriyet каналі в пятницу, 12 декабря. 

Читайте также:

Эрдоган и Путин: детали переговоров

На встрече в Ашхабаде приняли участие делегации из обеих стран. Эрдоган в последний раз разговаривал с Путиным во время телефонного разговора 24 ноября, во время которого они обсудили двусторонние отношения и войну в Украине. Турция ранее проводила переговоры между российскими и украинскими чиновниками в Стамбуле. Теперь она стремится провести еще один раунд в рамках текущих усилий по восстановлению мирных переговоров, зашедших в тупик.

"Во времена растущей неопределенности, конфликтов и нестабильности в мировом масштабе мы должны взять на себя ответственность за установление международного диалога, сотрудничества, доверия и мира", — отметил Эрдоган.

Недавний телефонный разговор Эрдогана с Путиным состоялся после его встречи в Анкаре с Владимиром Зеленским 19 ноября. Это был третий визит Президента Украины в Турцию в 2025 году.

Напомним, что Эрдоган заявил, что его страна продолжит усилия для достижения мира между Украиной и РФ и Стамбул может быть местом для переговоров.

Ранее мы также информировали, что Турция продлила на один год контракты на импорт газа из РФ. Также она готовит серьезные инвестиции США в свою инфраструктуру энергетики.

Турция владимир путин Туркменистан Реджеп Эрдоган Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
