На переговорах Ердогана та Путіна обговорили війну в Україні

Путін та Ердоган. Фото ілюстративне: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним на Міжнародному форумі миру і безпеки у Туркменістані. Вони розмовляли про війну Росії проти Україні.

Про це повідомляє Hurriyet у п'ятницю, 12 грудня.

Ердоган та Путін: деталі перемовин

На зустрічі в Ашхабаді взяли участь делегації з обох країн. Ердоган востаннє розмовляв з Путіним під час телефонної розмови 24 листопада, під час якої вони обговорили двосторонні відносини та війну в Україні. Туреччина раніше проводила переговори між російськими та українськими посадовцями у Стамбулі. Тепер вона прагне провести ще один раунд у рамках поточних зусиль щодо відновлення мирних переговорів, що зайшли в глухий кут.

"У часи зростаючої невизначеності, конфліктів та нестабільності у світовому масштабі ми повинні взяти на себе відповідальність за встановлення міжнародного діалогу, співпраці, довіри та миру", — зазначив Ердоган.

Нещодавня телефонна розмова Ердогана з Путіним відбулася після його зустрічі в Анкарі з Володимиром Зеленським 19 листопада. Це був третій візит Президента України до Туреччини у 2025 році.

Нагадаємо, що Ердоган заявив, що його країна продовжить зусилля для досягнення миру між Україною та РФ і Стамбул може бути місцем для переговорів.

Раніше ми також інформували, що Туреччина продовжила на один рік контракти на імпорт газу з РФ. Також вона готує серйозні інвестиції США у свою інфраструктуру енергетики.