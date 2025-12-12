На переговорах Ердогана та Путіна обговорили війну в Україні

Ердоган зустрівся з Путіним у Туркменістані — що вони обговорили
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним на Міжнародному форумі миру і безпеки у Туркменістані. Вони розмовляли про війну Росії проти Україні.
Про це повідомляє Hurriyet у п'ятницю, 12 грудня.
Ердоган та Путін: деталі перемовин
На зустрічі в Ашхабаді взяли участь делегації з обох країн. Ердоган востаннє розмовляв з Путіним під час телефонної розмови 24 листопада, під час якої вони обговорили двосторонні відносини та війну в Україні. Туреччина раніше проводила переговори між російськими та українськими посадовцями у Стамбулі. Тепер вона прагне провести ще один раунд у рамках поточних зусиль щодо відновлення мирних переговорів, що зайшли в глухий кут.
"У часи зростаючої невизначеності, конфліктів та нестабільності у світовому масштабі ми повинні взяти на себе відповідальність за встановлення міжнародного діалогу, співпраці, довіри та миру", — зазначив Ердоган.
Нещодавня телефонна розмова Ердогана з Путіним відбулася після його зустрічі в Анкарі з Володимиром Зеленським 19 листопада. Це був третій візит Президента України до Туреччини у 2025 році.
Нагадаємо, що Ердоган заявив, що його країна продовжить зусилля для досягнення миру між Україною та РФ і Стамбул може бути місцем для переговорів.
Раніше ми також інформували, що Туреччина продовжила на один рік контракти на імпорт газу з РФ. Також вона готує серйозні інвестиції США у свою інфраструктуру енергетики.
