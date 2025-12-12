Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ердоган зустрівся з Путіним у Туркменістані — що вони обговорили

Ердоган зустрівся з Путіним у Туркменістані — що вони обговорили

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 16:48
На переговорах Ердогана та Путіна обговорили війну в Україні
Путін та Ердоган. Фото ілюстративне: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним на Міжнародному форумі миру і безпеки у Туркменістані. Вони розмовляли про війну Росії проти Україні.

Про це повідомляє Hurriyet у п'ятницю, 12 грудня.

Реклама
Читайте також:

Ердоган та Путін: деталі перемовин

На зустрічі в Ашхабаді взяли участь делегації з обох країн. Ердоган востаннє розмовляв з Путіним під час телефонної розмови 24 листопада, під час якої вони обговорили двосторонні відносини та війну в Україні. Туреччина раніше проводила переговори між російськими та українськими посадовцями у Стамбулі. Тепер вона прагне провести ще один раунд у рамках поточних зусиль щодо відновлення мирних переговорів, що зайшли в глухий кут. 

"У часи зростаючої невизначеності, конфліктів та нестабільності у світовому масштабі ми повинні взяти на себе відповідальність за встановлення міжнародного діалогу, співпраці, довіри та миру", — зазначив Ердоган.

Нещодавня телефонна розмова Ердогана з Путіним відбулася після його зустрічі в Анкарі з Володимиром Зеленським 19 листопада. Це був третій візит Президента України до Туреччини у 2025 році.

Нагадаємо, що Ердоган заявив, що його країна продовжить зусилля для досягнення миру між Україною та РФ і Стамбул може бути місцем для переговорів.

Раніше ми також інформували, що Туреччина продовжила на один рік контракти на імпорт газу з РФ. Також вона готує серйозні інвестиції США у свою інфраструктуру енергетики. 

Туреччина володимир путін Туркменістан Реджеп Ердоган Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації