Ердоган зустрівся з Путіним та заявив, що мир в Україні близько

Ердоган зустрівся з Путіним та заявив, що мир в Україні близько

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 21:22
Ердоган зустрівся з Путіним та заявив, що мир в Україні вже близько — що відомо
Реджеп Таїп Ердоган. Фото ілюстративне: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, зустрівшись із російським диктатором Володимиром Путіним, заявив, що війна між Україною та Росією наближається до завершення. Він додав, що сподівається обговорити мирний план із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

Ердоган зустрівся у Туркменістані

Ердоган зустрівся з Путіним у Туркменістані в п'ятницю, і вони обговорили "всеохопні мирні зусилля" для припинення війни, йдеться в заяві офісу Ердогана, опублікованій у п'ятницю. При цьому Туреччина підтвердила свою готовність підтримувати мирні зусилля. Ердоган сподівається обговорити мирний план між Україною та Росією з президентом США Дональдом Трампом, додавши, що "мир не за горами".

"Після цієї зустрічі з Путіним ми сподіваємося мати можливість обговорити мирний план також і з президентом США Трампом. Мир не за горами; ми це бачимо", — сказав Ердоган журналістам на зворотному рейсі з Туркменістану.

У п'ятницю Ердоган заявив Путіну, що обмежене припинення вогню у війні, зосереджене, зокрема, на енергетичних об'єктах і портах, може бути корисним. Росія атакувала два українські порти в п'ятницю, пошкодивши три турецькі судна, включаючи судно, що перевозив продовольство.

"Чорне море не слід розглядати як поле битви. Така ситуація зашкодить лише Росії та Україні. Безпечне судноплавство в Чорному морі потрібне кожному. Це має бути забезпечено", — заявив Ердоган у суботу.

Нагадаємо, що Ердоган 12 грудня зустрівся із Путіним у Туркменістані — вони розмовляли про війну в Україні.

Раніше ми також інформували, що Ердоган запропонував Стамбул для переговорів між Україною та Росією.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
