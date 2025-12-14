Відео
Головна Новини дня Глава ЄК і прем'єр Британії обговорили мирний план для України

Глава ЄК і прем'єр Британії обговорили мирний план для України

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 00:23
Стармер і фон дер Ляєн обговорили мирний план для України
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS ATTENTION EDITORS

У суботу ввечері, 13 грудня, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і глава Єврокомісії Урсула фон Дер провели телефонну розмову. Сторони обговорювали мирний план щодо України та заморожені активи РФ.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Читайте також:

Про що говорили Стармер і фон Дер Ляєн

У пресслужбі Стармера розповіли, що під час обговорення основна увага була приділена і роботі над мирним планом США, який спрямований на припинення війни.

Також обидва лідери погодилися, що це поворотний момент для майбутнього України, зазначивши, що Європа буде підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого і міцного миру.

Крім того, Стармер і Урсула фон Дер Ляєн говорили також про заморожені активи РФ, а точніше — про прогрес їх залучення

"Потім лідери обговорили триваючі переговори щодо просування амбітного пакету заходів, оголошеного на саміті Велика Британія-ЄС у травні. Обидва визнали позитивну динаміку переговорів і висловили сподівання на подальший прогрес найближчими тижнями", — резюмували на сайті прем'єра.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 грудня анонсував, що найближчими днями в Берліні відбудеться зустріч делегацій США, України та Європи. За словами глави держави, зараз є значний шанс закінчити війну.

Також ми писали, що після зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війна між Україною і Росією наближається до завершення.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
