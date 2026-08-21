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Главная Новости дня Гидрометцентр: в Украине ожидается новая волна жары до +37 °C

Гидрометцентр: в Украине ожидается новая волна жары до +37 °C

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 09:37
В Украине ожидается новая волна жары: в некоторых местах температура достигнет +37 °C
Люди в жару. Фото: Новини.LIVE

В Украине в ближайшие дни снова ожидается сильная жаратемпература воздуха местами поднимется до +37 °C. По прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, самые высокие показатели будут в восточных и южных областях. В то же время с понедельника жара начнет спадать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Наталью Птуху.

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Украину накроет новая волна жары

По словам синоптика, в ближайшие дни погоду в Украине будет определять раскаленная воздушная масса тропического происхождения, пришедшая с Балкан. Из-за этого температура воздуха снова существенно повысится.

В субботу, 22 августа, в большинстве областей ожидается жаркая и преимущественно сухая погода. Днем температура воздуха будет превышать +30 °C, а на юге, юго-востоке и востоке может достичь +34 °C.

Гідрометцентр: в Україні очікується нова хвиля спеки до +37 °C - фото 1
Прогноз погоды на 22 августа. Фото: Укргидрометцентр

В воскресенье, 23 августа, жара сохранится. На юге и юго-востоке прогнозируют до +34 °C. В то же время в западных областях будет прохладнее — днем около +23 °C.

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Когда жара начнет спадать

Некоторое ослабление жары ожидается уже в воскресенье. Из-за смены направления ветра в Украину начнет поступать более прохладный воздух.

В понедельник, 24 августа, температура станет более умеренной. На западе ночью ожидается +11...+14 °C, а днём — до +22 °C. В то же время на востоке ещё будет теплее — до +31 °C.

Гідрометцентр: в Україні очікується нова хвиля спеки до +37 °C - фото 2
Прогноз погоды на 24 августа. Фото: Meteoprog

Во вторник, 25 августа, дневная температура в большинстве областей составит около +21...+28 °C. Прохладнее всего будет в Сумской области, а теплее всего — на юге.

По прогнозу Натальи Птухи, со середины следующей недели в Украину может поступить ещё более свежий воздух. Ожидается более комфортная температура, однако синоптики пока уточняют прогноз относительно возможных осадков.

Погода на море

На побережье Одесской области вода пока остается теплой — около +22...+23 °C. По словам синоптика, более заметное понижение температуры морской воды возможно уже в середине или в конце следующей недели.

Как писали Новини.LIVE, в ближайшие дни солнечная активность может усилиться. Синоптики прогнозировали отдельные периоды возмущений магнитосферы, однако сильных магнитных бурь не ожидалось

Также Новини.LIVE писали, чего ожидать от погоды в Украине во второй половине августа. Самая жара будет в южной и восточной частях страны. Ожидаются локальные грозовые дожди.

лето прогноз погоды погода в Украине жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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