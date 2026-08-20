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Главная Новости дня Солнце готовит новые вспышки: прогноз магнитных бурь

Солнце готовит новые вспышки: прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 12:36
Солнце готовит новые вспышки: прогноз магнитных бурь на 20 августа
У женщины болит голова. Фото: Reuters

В четверг, 20 августа, магнитосфера находится в возбуждённом состоянии, однако на Земле магнитных бурь не ожидается. За прошедшие сутки активность Солнца была на низком уровне, хотя и произошло шесть вспышек класса С — они существенно не влияют на Землю.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Будут ли магнитные бури 20 августа

В течение последних 24 часов солнечная активность находилась на низком уровне. За этот период на Солнце зафиксировали шесть вспышек класса С, но такие вспышки обычно не оказывают существенного влияния на Землю.

В четверг, 20 августа, геомагнитное поле может колебаться от спокойного до активного уровня. При этом вероятность возникновения магнитной бури остается невысокой.

Солнечная активность на 20 августа:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 15%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен – 26

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие людей

Магнитные бури могут влиять на самочувствие некоторых людей. Возможные проявления: головная боль, усталость, нарушение сна, общее ухудшение самочувствия.

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Однако, поскольку на 20 августа сильных геомагнитных явлений не прогнозируется, день ожидается преимущественно спокойным с периодами повышенной активности магнитосферы.

Новини.LIVE сообщали, что в ближайшие дни территорию Украины накроют сильные ливни, мощные грозы, град и порывы ветра до 20 м/с, а также перепады температур. Однако в конце недели, в субботу, 22 августа, локальные кратковременные дожди вернутся в западные области, тогда как на остальной территории будет сухая солнечная погода.

Новини.LIVE писали, что в августе могут наблюдаться отдельные периоды солнечной активности, которых следует опасаться. Ожидалось, что они могут сопровождаться кратковременными планетарными возмущениями различной силы.

космос Солнце здоровье магнитные бури солнечная активность
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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