В Україні очікується нова хвиля спеки: де буде до +37 °C

Люди під час спеки. Фото: Новини.LIVE

В Україні найближчими днями знову очікується сильна спека — температура повітря місцями підніметься до +37 °C. За прогнозом синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, найвищі показники будуть у східних та південних областях. Водночас із понеділка спека почне відступати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Наталію Птуху.

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Україну накриє нова хвиля спеки

За словами синоптикині, найближчими днями погоду в Україні визначатиме розпечена повітряна маса тропічного походження, яка надійшла з Балкан. Через це температура повітря знову суттєво підвищиться.

У суботу, 22 серпня, у більшості областей очікується спекотна та переважно суха погода. Вдень температура повітря перевищуватиме +30 °C, а на півдні, південному сході та сході може сягнути +34 °C.

Прогноз погоди на 22 серпня. Фото: Укргідрометцентр

У неділю, 23 серпня, спека ще утримуватиметься. На півдні та південному сході прогнозують до +34 °C. Водночас у західних областях буде прохолодніше — вдень близько +23 °C.

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Коли спека почне відступати

Певне послаблення спеки очікується вже в неділю. Через зміну напрямку вітру в Україну почне надходити прохолодніше повітря.

У понеділок, 24 серпня, температура стане помірнішою. На заході вночі очікується +11...+14 °C, а вдень — до +22 °C. Водночас на сході ще буде тепліше — до +31 °C.

Прогноз погоди на 24 серпня. Фото: Meteoprog

У вівторок, 25 серпня, денна температура в більшості областей становитиме близько +21...+28 °C. Найпрохолодніше буде на Сумщині, а найтепліше — на півдні.

За прогнозом Наталії Птухи, із середини наступного тижня в Україну може надійти ще більш свіже повітря. Очікується комфортніша температура, однак синоптики поки уточнюють прогноз щодо можливих опадів.

Погода на морі

На узбережжі Одеської області вода наразі залишається теплою — близько +22...+23 °C. За словами синоптикині, помітніше зниження температури морської води можливе вже в середині або наприкінці наступного тижня.

Як писали Новини.LIVE, у найближчі дні сонячна активність може посилитися. Синоптики прогнозували окремі періоди збурень магнітосфери, однак сильних магнітних бур не очікувалося

Також Новини.LIVE писав, чого очікувати від погоди в Україні у другій частині серпня. Найспекотніше буде в південній та східній частинах країни. Очікуються локальні грозові дощі.