Гидрометцентр сообщил, где сегодня, 25 сентября, в Украине ожидаются дожди

На улице дождь. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на пятницу, 25 сентября. В этот день ожидается переменная облачность. Без осадков будет только на северо-западе, а ночью и на северо-востоке страны местами пройдет небольшой дождь. В восточных областях ночью и утром будет туман.

Об этом в четверг, 24 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 25 сентября

Карта "Погода в Украине 25 сентября 2026 года" от Укргидрометцентра

Сегодня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составила +4...+9 °С, днём ожидается +14...+19 °С. В Карпатах ночью +2...+7 °С, днем +7...+12 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 25 сентября 2026 года

В Киеве и области синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

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Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составила +4…+9 °С, днем будет +14…+19 °С.

Между тем в Киеве ночью +7...+9 °С, днём +15...+17 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня в центральных областях, в восточной части и на юге Украины будет погода без существенных осадков, и даже возможны солнечные прояснения. Дожди, преимущественно небольшие, пройдут в западных областях Украины, на севере и немного затронут Винницкую область.

Температура воздуха начнёт повышаться, и в течение дня ожидается +15...+19 °С, в южной части до +20...+22 °С, а в западных областях днём +12...+16 °С.

Диденко пишет, что в Киеве 25 сентября тоже потеплеет до +15...+17 °С. Осадков не будет, небольшой дождь может пройти в области.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE писали, что повышенная солнечная активность может негативно влиять на людей. В частности, в конце сентября ожидается несколько дней слабых геомагнитных колебаний. С 25 по 28 сентября магнитные бури будут продолжаться подряд, однако их интенсивность останется низкой.

Ранее мы писали, что в этом году зима в Украине ожидается с кратковременными волнами холода и снегопадов. Самая низкая температура воздуха ожидается в январе.