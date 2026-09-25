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Головна Новини дня Гідрометцентр попередив, де очікувати дощі в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив, де очікувати дощі в Україні сьогодні

Ua ru
25 вересня 2026 06:35
Гідрометцентр попередив, де очікувати дощ в Україні сьогодні 25 вересня
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 25 вересня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність. Без опадів лише на північному заході, а вночі і на північному сході країни місцями був невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці туман.

Про це у четвер, 24 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 25 вересня

Погода в Україні 25 вересня 2026 року
Карта "Погода в Україні 25 вересня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +4...+9 °С, вдень очікується +14...+19 °С. В Карпатах вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.

Температура в Україні вдень 25 вересня 2026 року
Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 25 вересня 2026 року

У Києві та області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

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Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +4...+9 °С, вдень буде +14...+19 °С.

Тим часом в Києві вночі +7...+9 °С, вдень +15...+17 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні у центральних областях, у східній частині та на півдні України буде погода без істотних опадів і навіть можливі сонячні прояснення. Дощі, переважно невеликі, пройдуть у західних областях України, на півночі, і трохи зачеплять Вінницьку область.

Температура повітря почне підвищуватися і впродовж дня очікується +15...+19 °С, у південній частині до +20...+22 °С, а у західних областях вдень +12...+16 °С.

Діденко пише, що у Києві 25 вересня теж потеплішає до +15...+17 °С. Опадів не буде, невеликий дощ може пройти в області.

Діденко спрогнозувала погоду в Україні 21 вересня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE писали, що підвищена сонячна активність може негативно впливати на людей. Зокрема, наприкінці вересня очікується кількаденний період слабких геомагнітних коливань. З 25 до 28 вересня магнітні бурі триватимуть поспіль, однак їхня інтенсивність залишатиметься низькою.

Раніше ми писали, що цьогорічна зима в Україні очікується з короткочасними хвилями холоду та снігопадів. Найменша температура повітря очікується у січні.

погода Київ Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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