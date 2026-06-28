Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гидрометцентр прогнозирует жару с дождями и грозами в Украине сегодня

Гидрометцентр прогнозирует жару с дождями и грозами в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 06:50
Гидрометцентр прогнозирует жару с дождями и грозами в Украине сегодня
Женщина в жаркую погоду. Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на воскресенье, 28 июня. В этот день ожидается небольшая облачность. В восточных, Днепропетровской, а днем также в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории осадков не ожидается.

Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 28 июня

Погода в Україні 28 червня 2026 року
Карта «Погода в Украине 28 июня 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составила +16...+21 °С, днем будет +29...+34 °С. При этом в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидается сильная жара +35...+38 °С, на востоке страны +23...+28 °С.

Температура в Україні вдень 28 червня 2026 року
Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 21 июня 2026 года

В Киеве и области также будет небольшая облачность, но без осадков.

Читайте также:

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составила +16…+21 °С, днём ожидается +29…+34 °С.

Между тем в Киеве ночью +19...+21 °С, днём +30...+32 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня в Украине будет +30...+34 °С, а в Одесской, Житомирской и Винницкой областях до +32...+37. В то же время на востоке Украины будет прохладнее — +26...+29 °С.

По словам Диденко, дожди сегодня более вероятны в восточной части Украины и в Черкасской области, в Днепре, Полтавской области и в Запорожье. В других городах будет сухая погода.

При этом в Киеве ожидается +30...+32 °С, без дождей.

Діденко спрогнозувала погоду в Україні 28 червня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, в период с 28 по 30 июня на территории Украины распространится горячий воздух. Местами температура поднимется до +40 °С.

Также мы писали, что во Франции в результате аномальной жары погибли люди, среди которых были и дети.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации