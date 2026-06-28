Гідрометцентр спрогнозував спеку з дощами і грозами в Україні сьогодні

Жінка в спекотну погоду. Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

Прогноз погоди в Україні на неділю, 28 червня, повідомили синоптики. В цей день очікується невелика хмарність. У східних, Дніпропетровській, а вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Про це у суботу, 27 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 28 червня

Карта "Погода в Україні 28 червня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +16...+21 °С, в вдень буде +29...+34 °С. Водночас в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека +35...+38 °С, на сході країни +23...+28 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 21 червня 2026 року

У Києві та області теж буде невелика хмарність, але без опадів.

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Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +16...+21 °С, вдень очікується +29...+34 °С.

Тим часом у Києві вночі +19...+21 °С, вдень +30...+32 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні в Україні буде +30...+34 °С, а на Одещині, Житомирщині та Вінниччині до +32...+37. Водночас на сході України свіжіше — +26...+29 °С.

За словами Діденко, дощі сьогодні більш ймовірні у східній частині України та у Черкаській області, у Дніпрі, Полтавській області та в Запоріжжі. В інших містах буде суха погода.

Водночас у Києві передбачається +30...+32 °С, без дощів.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, у період 28-30 червня на території України пошириться гаряче повітря. Подекуди температура підвищиться до +40 °С.

Також ми писали, що у Франції внаслідок аномальної спеки загинули люди, серед яких були і діти.