Прогноз погоди на вихідні 27 та 28 червня

Жінка йде біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

На вихідних в Україні переважатиме суха та тепла погода, а температура повітря поступово зростатиме. Найспекотніше буде у західних областях, де вже в неділю стовпчики термометрів місцями піднімуться до +36 градусів. Водночас у низці регіонів можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Карта погоди. Фото: Meteoprog

У суботу очікується тепло, місцями дощі

У суботу, 27 червня, на більшій частині території України опадів не очікується. Лише у північних, центральних та східних областях місцями можливі короткочасні дощі з грозами.

На заході країни буде сонячна погода без опадів. Уночі температура становитиме +14…+19 °С, удень повітря прогріється до +27…+33 °С.

У північних областях вдень очікується +22…+27 °С, у центральних — +23…+28 °С. На півдні прогнозують +26…+31 °С без опадів, а на сході повітря прогріється до +21…+26 °С.

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У неділю спека посилиться

У неділю, 28 червня, вплив антициклону збережеться, а температура продовжить підвищуватися. Найспекотніше буде на заході країни, де вдень очікується +31…+36 °С.

У центральних областях повітря прогріється до +27…+32 °С, на півдні — до +28…+33 °С. На півночі та сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, однак температура також підвищиться до +26…+31 °С та +23…+28 °С відповідно.

Де чекати опадів

За прогнозом, протягом вихідних істотних опадів у більшості областей не передбачається. Невеликі короткочасні дощі та грози можливі переважно у північних, центральних і східних регіонах, тоді як захід і південь країни залишатимуться під впливом антициклону із сухою та сонячною погодою.

Як писали Новини.LIVE, у Європі панує спека. Там стовпчик термометра сягнув +45 градусів. Таке тепло може протриматись до початку липня.

У Франції вже є десятки загиблих внаслідок спеки. Зокрема в розпеченому авто мати знайшла непритомними своїх дітей віком 2 і 4 років.