Гидрометцентр прогнозирует сегодня в Украине жару до +34 °С

На улице жара. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на четверг, 20 августа. В этот день в большинстве областей будет переменная облачность, но сухо. Однако на севере страны и в Карпатах днем не исключены дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 20 августа

Температура воздуха ночью составляла 11-16 °C. Днем в Украине будет тепло — столбики термометров покажут 25-30 °C. Теплее всего будет на юго-западе, где температура местами поднимется до +34 °C.

Прогноз погоды на 20 августа. Фото: Укргидрометцентр

В то же время синоптики прогнозируют усиление ветра. Он будет юго-западным, со скоростью 7-12 м/с. В большинстве западных и северных областей днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Таким образом, 20 августа в Украине будет преобладать теплая и в основном сухая погода, однако в северных областях и Карпатах следует учитывать вероятность грозовых дождей.

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