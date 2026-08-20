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Главная Новости дня Гидрометцентр спрогнозировал жару до +34 °С в Украине сегодня

Гидрометцентр спрогнозировал жару до +34 °С в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 06:10
Гидрометцентр прогнозирует сегодня в Украине жару до +34 °С
На улице жара. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на четверг, 20 августа. В этот день в большинстве областей будет переменная облачность, но сухо. Однако на севере страны и в Карпатах днем не исключены дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 20 августа

Температура воздуха ночью составляла 11-16 °C. Днем в Украине будет тепло — столбики термометров покажут 25-30 °C. Теплее всего будет на юго-западе, где температура местами поднимется до +34 °C.

Спека повертається: прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоды на 20 августа. Фото: Укргидрометцентр

В то же время синоптики прогнозируют усиление ветра. Он будет юго-западным, со скоростью 7-12 м/с. В большинстве западных и северных областей днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Таким образом, 20 августа в Украине будет преобладать теплая и в основном сухая погода, однако в северных областях и Карпатах следует учитывать вероятность грозовых дождей.

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Как сообщали Новини.LIVE, в течение августа 2026 года прогнозируются отдельные периоды повышенной солнечной активности. Они могут вызывать кратковременные колебания геомагнитного поля Земли, однако в целом ситуация в течение месяца ожидается преимущественно спокойной.

Как сообщали Новини.LIVE, летняя жара может представлять серьезную угрозу для здоровья людей разного возраста. Высокие температуры способны вызывать опасные осложнения не только у пожилых людей, но и у молодежи.

погода Укргидрометцентр Украина прогноз погоды жара
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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