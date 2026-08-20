Гідрометцентр спрогнозував спеку до +34 °С в Україні сьогодні

Спека на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 20 серпня, повідомили синоптики. В цей день у більшості областей буде мінлива хмарність, але сухо. Проте на півночі країни та в Карпатах вдень не виключено, що пройдуть дощі та грози.

Про це інформує Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 20 серпня

Температура повітря вночі становила 11-16 °C. Вдень в Україні буде тепло — стовпчики термометрів покажуть 25-30 °C. Найтепліше буде на південному заході, де температура місцями підніметься до +34 °C.

Прогноз погоди на 20 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас синоптики прогнозують посилення вітру. Він буде південно-західним, зі швидкістю 7-12 м/с. У більшості західних та північних областей вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Таким чином, 20 серпня в Україні переважатиме тепла та здебільшого суха погода, однак у північних областях і Карпатах варто враховувати ймовірність грозових дощів.

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