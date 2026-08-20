Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гідрометцентр спрогнозував спеку до +34 °С в Україні сьогодні

Гідрометцентр спрогнозував спеку до +34 °С в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 06:10
Гідрометцентр спрогнозував спеку до +34 °С в Україні сьогодні
Спека на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 20 серпня, повідомили синоптики. В цей день у більшості областей буде мінлива хмарність, але сухо. Проте на півночі країни та в Карпатах вдень не виключено, що пройдуть дощі та грози.

Про це інформує Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 20 серпня

Температура повітря вночі становила 11-16 °C. Вдень в Україні буде тепло — стовпчики термометрів покажуть 25-30 °C. Найтепліше буде на південному заході, де температура місцями підніметься до +34 °C.

Спека повертається: прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на 20 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас синоптики прогнозують посилення вітру. Він буде південно-західним, зі швидкістю 7-12 м/с. У більшості західних та північних областей вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Таким чином, 20 серпня в Україні переважатиме тепла та здебільшого суха погода, однак у північних областях і Карпатах варто враховувати ймовірність грозових дощів.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом серпня 2026 року прогнозуються окремі періоди підвищеної сонячної активності. Вони можуть спричиняти короткочасні коливання геомагнітного поля Землі, однак загалом ситуація протягом місяця очікується переважно спокійною.

Як повідомляли Новини.LIVE, літня спека може становити серйозну загрозу для здоров’я людей різного віку. Високі температури здатні спричиняти небезпечні ускладнення не лише у людей похилого віку, а й у молоді.

погода Укргідрометцентр Україна прогноз погоди спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації