Гидрометцентр прогнозирует похолодание в первый день апреля

Девушка идет по городу. Фото: Новини.LIVE

В первый день апреля украинцам стоит ожидать ухудшения погоды, возможно похолодание. Хотя и дождей немного поубавится, в нескольких регионах все же ожидаются осадки.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 1 апреля

Как отметили синоптики, 1 апреля в Украине погоду будет определять поле пониженного давления от циклона. Из-за этого осадков станет меньше. В то же время местами еще возможен небольшой умеренный дождь. В частности, речь идет об областях на западе Украины. При этом влажная воздушная масса обусловит ощутимое похолодание в западных областях.

Прогноз погоды для всех областей. Фото: скриншот

В течение всего дня в среду будет облачно. Ночью и утром в северо-восточной части и большинстве центральных областей ожидается туман. Днем в Черкасской, Сумской и Черниговской областях местами возможны грозы.

Ветер завтра прогнозируют преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет держаться около +5...+10 °С. Днем ожидается +13...+18 °С. В западных областях ночью температура будет в пределах +1...+6 °С, а днем ожидается +7...+12 °С.

Читайте также:

