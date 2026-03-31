Гідрометцентр прогнозує похолодання у перший день квітня

У перший день квітня українцям варто очікувати на погіршення погоди, можливе похолодання. Хоча й дощів трохи поменшає, у кількох регіонах все ж очікуються опади.

Прогноз погоди на 1 квітня

Як зазначили синоптики, 1 квітня в Україні погоду визначатиме поле зниженого тиску від циклону. Через це опадів стане менше. Водночас місцями ще можливий невеликий помірний дощ. Зокрема, йдеться про області на заході України. При цьому волога повітряна маса зумовить відчутне похолодання в західних областях.

Протягом всього дня у середу буде хмарно. Вночі та вранці у північно-східній частині та більшості центральних областей очікується туман. Вдень на Черкащині, Сумщині та Чернігівщині подекуди можливі грози.

Вітер завтра прогнозують переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде триматися близько +5...+10 °С. Вдень очікується +13...+18 °С. У західних областях вночі температура буде в межах +1...+6 °С, а вдень очікується +7...+12 °С.

