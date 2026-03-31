Головна Новини дня Гідрометцентр прогнозує похолодання у перший день квітня

Гідрометцентр прогнозує похолодання у перший день квітня

Дата публікації: 31 березня 2026 20:25
Дівчина йде містом. Фото: Новини.LIVE

У перший день квітня українцям варто очікувати на погіршення погоди, можливе похолодання. Хоча й дощів трохи поменшає, у кількох регіонах все ж очікуються опади.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 1 квітня

Як зазначили синоптики, 1 квітня в Україні погоду визначатиме поле зниженого тиску від циклону. Через це опадів стане менше. Водночас місцями ще можливий невеликий помірний дощ. Зокрема, йдеться про області на заході України. При цьому волога повітряна маса зумовить відчутне похолодання в західних областях.

Прогноз погоди для усіх областей. Фото: скриншот

Протягом всього дня у середу буде хмарно. Вночі та вранці у північно-східній частині та більшості центральних областей очікується туман. Вдень на Черкащині, Сумщині та Чернігівщині подекуди можливі грози.

Вітер завтра прогнозують переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде триматися близько +5...+10 °С. Вдень очікується +13...+18 °С. У західних областях вночі температура буде в межах +1...+6 °С, а вдень очікується +7...+12 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, синоптик Наталка Діденко також дала прогноз погоди на завтра. За її словами, у середу, 1 квітня, температура повітря знизиться. Крім того, очікуються опади.

Крім того, ми розповідали, якою буде погода в Україні до кінця цього тижня. Синоптики попередили про дощові дні. У більшості областей небо буде затягнуте хмарами.

