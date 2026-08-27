Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гидрометцентр прогнозирует дожди и грозы в Украине сегодня

Гидрометцентр прогнозирует дожди и грозы в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 06:00
Гидрометцентр прогнозирует дожди и грозы в Украине сегодня
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на четверг, 27 августа. В этот день будет преобладать теплая и комфортная погода, однако в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днём будет в пределах +21...+30 °С.

О прогнозе погоды сообщают Meteoprog и Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоды на 27 августа от Meteoprog

В большинстве регионов прогнозируется переменная облачность, а существенных осадков не ожидается. В то же время в центральных и южных областях местами пройдут кратковременные дожди, кое-где возможна гроза.

На западе Украины температура ночью составляла около +10...+15 °С, а днем воздух прогреется до +21...+28 °С. В северных областях ночью ожидалось +10...+15 °С, днем — преимущественно +21...+26 °С.

В центральной части страны ночью было +13...+17 °С, а днем будет — до +24...+28 °С. Местами возможны дожди и грозы.

Читайте также:

На юге температура ночью составляла +17...+21 °С, днем — +27...+31 °С. Именно в южных областях ожидается самая теплая погода, хотя местами также возможны осадки.

На востоке Украины ночью прогнозировали +13...+18 °С, а днем — до +24...+29 °С. В большинстве восточных областей существенных осадков не ожидается.

Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный, 2–8 м/с, на отдельных территориях его скорость может достигать 8 м/с.

Прогноз погоды на 27 августа от Укргидрометцентра

В четверг, 27 августа, в Украине будет переменная облачность. В северной части страны существенных осадков не ожидается, в то же время в других регионах прогнозируются кратковременные дожди.

Местами осадки будут сопровождаться грозами. Наиболее вероятны они в центральных, южных и восточных областях. При этом дожди будут носить локальный характер, поэтому в течение дня погода в разных районах может существенно отличаться.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5–10 м/с. Погодные условия останутся в целом комфортными, без значительного похолодания или сильной жары.

Ночью температура воздуха в большинстве областей составила +8...+13 °С. Теплее будет на юге и юго-востоке Украины — там столбики термометров покажут +14...+19 °С.

В дневные часы температура по стране будет колебаться в пределах +21...+26 °С.

Дощі з грозами та до +26°: прогноз погоди на завтра - фото 1
Прогноз погоды на 27 августа. Фото: Укргидрометцентр

Новини.LIVE сообщали, что метеорологи прогнозируют на осень чередование дождливых дней с прохладными, маловетреными ночами. Кроме того, в Украине ожидается немало густых туманов, которые могут заметно ухудшать видимость. Из-за этого на дорогах будет расти риск ДТП, поэтому водителям следует быть особенно внимательными во время поездок в условиях ограниченной видимости.

Новини.LIVE сообщали, что специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA ожидают, что сентябрь 2026 года не принесет длительных и экстремальных магнитных бурь. В то же время активность Солнца может вызывать отдельные геомагнитные возмущения.

погода Укргидрометцентр Украина прогноз погоды жара
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации