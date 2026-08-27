Гидрометцентр прогнозирует дожди и грозы в Украине сегодня

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на четверг, 27 августа. В этот день будет преобладать теплая и комфортная погода, однако в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днём будет в пределах +21...+30 °С.

О прогнозе погоды сообщают Meteoprog и Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды на 27 августа от Meteoprog

В большинстве регионов прогнозируется переменная облачность, а существенных осадков не ожидается. В то же время в центральных и южных областях местами пройдут кратковременные дожди, кое-где возможна гроза.

На западе Украины температура ночью составляла около +10...+15 °С, а днем воздух прогреется до +21...+28 °С. В северных областях ночью ожидалось +10...+15 °С, днем — преимущественно +21...+26 °С.

В центральной части страны ночью было +13...+17 °С, а днем будет — до +24...+28 °С. Местами возможны дожди и грозы.

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На юге температура ночью составляла +17...+21 °С, днем — +27...+31 °С. Именно в южных областях ожидается самая теплая погода, хотя местами также возможны осадки.

На востоке Украины ночью прогнозировали +13...+18 °С, а днем — до +24...+29 °С. В большинстве восточных областей существенных осадков не ожидается.

Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный, 2–8 м/с, на отдельных территориях его скорость может достигать 8 м/с.

Прогноз погоды на 27 августа от Укргидрометцентра

В четверг, 27 августа, в Украине будет переменная облачность. В северной части страны существенных осадков не ожидается, в то же время в других регионах прогнозируются кратковременные дожди.

Местами осадки будут сопровождаться грозами. Наиболее вероятны они в центральных, южных и восточных областях. При этом дожди будут носить локальный характер, поэтому в течение дня погода в разных районах может существенно отличаться.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5–10 м/с. Погодные условия останутся в целом комфортными, без значительного похолодания или сильной жары.

Ночью температура воздуха в большинстве областей составила +8...+13 °С. Теплее будет на юге и юго-востоке Украины — там столбики термометров покажут +14...+19 °С.

В дневные часы температура по стране будет колебаться в пределах +21...+26 °С.

Прогноз погоды на 27 августа. Фото: Укргидрометцентр

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