Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 26 августа от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 26 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют местами осадки и грозы. В то же время днем температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Киеве и области на 26 августа

На юге Киевской области днём кратковременный дождь, а местами грозы. Ветер северо-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

Погода в Украине 26 августа. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +8...+13 °С , днем +21...+26 °С ;

, днем ; в Киеве ночью +11...+13 °С, днём +22...+24 °С.

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Как писали Новини.LIVE, в ночь на 25 августа российские оккупанты атаковали Киев дронами. В частности, в Голосеевском районе поврежден 16-этажный дом.

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