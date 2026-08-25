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Головна Новини дня Київщину накриє грозовий дощ: прогноз погоди на завтра

Київщину накриє грозовий дощ: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 17:03
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 26 серпня від Укргідрометцентру
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Києві та області завтра, 26 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують подекуди опади та грози. Водночас вдень температура повітря буде комфортною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Києві та області на 26 серпня

На півдні Київської області вдень короткочасний дощ, а місцями грози. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 26 серпня
Погода в Україні 26 серпня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Київській області вночі +8...+13 °С, вдень +21...+26 °С;
  • у Києві вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.

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погода Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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