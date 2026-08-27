Гідрометцентр спрогнозував дощі і грози в Україні сьогодні

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на четвер, 27 серпня, повідомили синоптики. В цей день переважатиме тепла та комфортна погода, однак у низці регіонів будуть короткочасні дощі й грози. Температура повітря вдень буде в межах +21...+30 °С.

Про прогноз погоди повідомляє Meteoprog та Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди на 27 серпня від Meteoprog

У більшості регіонів прогнозують мінливу хмарність, а істотних опадів не очікується. Водночас у центральних і південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди можлива гроза.

На заході України температура вночі становила близько +10...+15 °С, а вдень повітря прогріється до +21...+28 °С. У північних областях вночі очікулося +10...+15 °С, вдень — переважно +21...+26 °С.

У центральній частині країни вночі було +13...+17 °С, а вдень буде — до +24...+28 °С. Місцями можливі дощі та грози.

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На півдні температура вночі становила +17...+21 °С, вдень — +27...+31 °С. Саме в південних областях очікується найтепліша погода, хоча місцями також можливі опади.

На сході України вночі прогнозували +13...+18 °С, а вдень — до +24...+29 °С. У більшості східних областей істотних опадів не очікується.

Вітер дутиме переважно північно-східний, 2–8 м/с, на окремих територіях його швидкість може сягати 8 м/с.

Прогноз погоди на 27 серпня від Укргідрометцентру

У четвер, 27 серпня, в Україні буде мінлива хмарність. У північній частині країни істотних опадів не очікується, водночас в інших регіонах прогнозують короткочасні дощі.

Місцями опади супроводжуватимуться грозами. Найімовірніші вони у центральних, південних та східних областях. Водночас дощі матимуть локальний характер, тому протягом дня погода в різних районах може суттєво відрізнятися.

Вітер очікується переважно північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с. Погодні умови залишатимуться загалом комфортними, без значного похолодання чи сильної спеки.

Вночі температура повітря в більшості областей становила +8...+13 °С. Тепліше буде на півдні та південному сході України — там стовпчики термометрів покажуть +14...+19 °С.

У денні години температура по країні коливатиметься в межах +21...+26 °С.

Прогноз погоди на 27 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Новини.LIVE писали, що метеорологи прогнозують на осінь чергування дощових днів із прохолодними, маловітряними ночами. Крім того, в Україні очікується чимало густих туманів, які можуть помітно погіршувати видимість. Через це на дорогах зростатиме ризик ДТП, тож водіям варто бути особливо уважними під час поїздок в умовах обмеженої видимості.

Новини.LIVE інформували, що фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA очікують, що вересень 2026 року не принесе тривалих та екстремальних магнітних бур. Водночас активність Сонця може спричиняти окремі геомагнітні збурення.