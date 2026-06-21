Гидрометцентр предупреждает о жаре в Украине сегодня: ожидается до +33 °С

Люди отправляются на море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Людмила Войтюк Редактор

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на воскресенье, 21 июня. В этот день ожидается небольшая облачность, но осадков не будет. При этом в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +33 °С.

Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 21 июня

Карта «Погода в Украине 21 июня 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня будет дуть северный ветер, а на западе страны — юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составила +12...+17 °С, на юге до +20 °С. Днем ожидается +24...+29 °С, а на западе и юге местами +30...+33 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 21 июня 2026 года

В Киеве и области также будет небольшая облачность и без осадков.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составляла +12…+17 °С, днем прогнозируют +24…+29 °С.

Между тем в Киеве ночью +15...+17 °С, днём +26...+28 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 21 июня в Украине повсеместно будет преобладать солнечная и очень сухая погода. По ее словам, только вечером на юге страны пройдут дожди на крайнем западе.

В Киеве тем временем прогнозируется солнечная погода без осадков, а днем температура воздуха достигнет +26 °С.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 20 июня в Украине будет преобладать теплая погода. В большинстве регионов существенных осадков не ожидается, однако местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем в некоторых областях поднимется до +30 °С.

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