Гидрометцентр предупреждает о дождях и мокром снеге в Украине сегодня

Гидрометцентр предупреждает о дождях и мокром снеге в Украине сегодня

Дата публикации 9 апреля 2026 05:57
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на четверг, 9 апреля, сообщили синоптики. В этот день будет холодная погода с сильным ветром и мокрым снегом. Кроме того, местами прогнозируют гололедицу и II уровень опасности.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре и Meteoprog.

Погода на 9 апреля от Укргидрометцентра

Сегодня погода в Украине не улучшится. Циклон будет вызывать небольшие дожди и мокрый снег. Также будет падать давление, влажность воздуха будет оставаться высокой, а сильный ветер с северных направлений будет добавлять ощущение дискомфорта. Кроме того, ночью и утром на востоке страны местами будет образовываться туман.

Якою буде погода в Україні 9 квітня
Карта температур в Украине 9 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогнозировалось, что ночью температура воздуха будет в пределах +1...+6 °С. Однако на поверхности почвы возможны заморозки. А в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях и в воздухе будет 0...-3 °С.

Зато дневные максимумы будут достигать +3...+8 °С, а на юге и востоке страны воздух прогреется до +11 °С.

Читайте также:

Из-за заморозков 0...-3 °С на поверхности почвы 9, 10 и 11 апреля синоптики объявили І уровень опасности по всей Украине.

Прогноз погоди в Україні 9 квітня
Предупреждение об опасных явлениях 9 апреля. Фото: Укргидрометцентр

В то же время ночью 10-11 апреля в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях из-за заморозков объявили II уровень опасности.

ІІ уровень опасности в Украине 10-11 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 9 апреля от Meteoprog

По данным синоптиков, 9 апреля продолжится период холодной и влажной погоды по всей Украине. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в западных и северных областях преимущественно мокрый снег.

Якою буде погода в Україні 9 квітня
Карта температур на завтра, 9 апреля. Фото: Meteoprog

Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3 °С, днем +2...+7 °С, в Карпатском регионе около 0 °С.

Как сообщает Новини.LIVE, вчера в Украине также были заморозки. В течение дня в большинстве областей прошли дожди. Кроме того, был сильный ветер с порывами 15-20 м/с.

Также мы писали, что несколько дней назад Грецию накрыла африканская пылевая буря. Она парализовала авиационное и морское сообщение, а на Крите из-за африканской пыли пришлось менять маршруты рейсов.

погода Укргидрометцентр прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
