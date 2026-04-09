Гідрометцентр попереджає про дощі та мокрий сніг в Україні сьогодні

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на четвер, 9 квітня, повідомили синоптики. В цей день буде холодна погода з сильним вітром та мокрим снігом. Окрім того, місцями прогнозують ожеледицю і II рівень небезпечності.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі та Meteoprog.

Погода на 9 квітня від Укргідрометцентру

Сьогодні погода в Україні не покращиться. Циклон зумовлюватиме невеликі дощі та мокрий сніг. Також падатиме тиск, вологість повітря залишатиметься високою, а сильний вітер з північних напрямків додаватиме відчуття дискомфорту. Крім того, вночі та вранці на сході країни місцями буде утворюватися туман.

Карта температур в Україні 9 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогнозувалося, що вночі температура повітря буде в межах +1...+6 °С. Однак на поверхні ґрунту можливі заморозки. А в східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях і в повітрі буде 0...-3 °С.

Натомість денні максимуми сягатимуть +3...+8 °С, а на півдні та сході країни повітря прогріється до +11 °С.

Через заморозки 0...-3 °С на поверхні ґрунту 9, 10 та 11 квітні синоптики оголосили І рівень небезпечності по всій Україні.

Попередження про небезпечні явища 9 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас вночі 10-11 квітня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях через заморозки оголосили ІІ рівень небезпечності.

ІІ рівень небезпечності в Україні 10-11 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня від Meteoprog

За даними синоптиків, 9 квітня продовжиться період холодної та вологої погоди по всій Україні. Пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, у західних та північних областях переважно мокрий сніг.

Карта температур на завтра, 9 квітня. Фото: Meteoprog

Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С, у Карпатському регіоні близько 0 °С.

Як повідомляє Новини.LIVE, вчора в Україні також були заморозки. Упродовж дня в більшості областей пройшли дощі. Окрім того, був сильний вітер з поривами 15-20 м/с.

