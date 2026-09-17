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Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил, в каких областях Украины сегодня будут дожди

Гидрометцентр предупредил, в каких областях Украины сегодня будут дожди

Ua ru
17 сентября 2026 05:47
Гидрометцентр сообщил, в каких областях Украины сегодня ожидаются дожди
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на четверг, 17 сентября. В этот день ожидается небольшая облачность. В Волынской, Ровенской и Львовской областях днем пройдет небольшой дождь, а в остальных регионах осадков не будет.

Об этом в среду, 16 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 17 сентября

Погода в Україні 17 вересня 2026 року
Карта «Погода в Украине 17 сентября 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составила +8...+13 °С, на северо-востоке страны +5...+10 °С. Днем в Украине ожидается +20...+25 °С.

Температура в Україні вдень 17 вересня 2026 року
Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 17 сентября 2026 года

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, но без осадков.

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Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составляла +8…+13 °С, днем ожидается +20…+25 °С.

Между тем в Киеве ночью +11...+13 °С, а днём +23...+25 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в течение дня температура воздуха в Украине ожидается на уровне +20...+24, а в Закарпатье +23...+26 °С.

Она сообщила, что в большинстве областей Украины будет преобладать сухая ясная солнечная погода. Лишь в западных областях близость атмосферного фронта приведет к небольшим осадкам.

Что касается Киева, то здесь будет солнечная погода с температурой воздуха +23...+25 °С.

Діденко спрогнозувала погоду в Україні 17 вересня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE писали, что сентябрь 2026 года будет характеризоваться резкими погодными контрастами и частыми изменениями условий. На фоне глобального потепления украинцам стоит готовиться как к длительной сухой жаре, так и к внезапным похолоданиям и опасным погодным явлениям.

Новини.LIVE сообщали, что повышенная солнечная активность может негативно влиять на людей. В частности, в конце сентября ожидается несколько дней слабых геомагнитных колебаний. С 25 по 28 сентября магнитные бури будут продолжаться подряд, однако их интенсивность останется низкой.

погода Киев Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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