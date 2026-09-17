Гидрометцентр сообщил, в каких областях Украины сегодня ожидаются дожди

Гидрометцентр предупредил, в каких областях Украины сегодня будут дожди
Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на четверг, 17 сентября. В этот день ожидается небольшая облачность. В Волынской, Ровенской и Львовской областях днем пройдет небольшой дождь, а в остальных регионах осадков не будет.
Об этом в среду, 16 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.
Погода в Украине 17 сентября
Сегодня ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 5–10 м/с.
Температура ночью составила +8...+13 °С, на северо-востоке страны +5...+10 °С. Днем в Украине ожидается +20...+25 °С.
В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, но без осадков.
Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составляла +8…+13 °С, днем ожидается +20…+25 °С.
Между тем в Киеве ночью +11...+13 °С, а днём +23...+25 °С.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в течение дня температура воздуха в Украине ожидается на уровне +20...+24, а в Закарпатье +23...+26 °С.
Она сообщила, что в большинстве областей Украины будет преобладать сухая ясная солнечная погода. Лишь в западных областях близость атмосферного фронта приведет к небольшим осадкам.
Что касается Киева, то здесь будет солнечная погода с температурой воздуха +23...+25 °С.
Новини.LIVE писали, что сентябрь 2026 года будет характеризоваться резкими погодными контрастами и частыми изменениями условий. На фоне глобального потепления украинцам стоит готовиться как к длительной сухой жаре, так и к внезапным похолоданиям и опасным погодным явлениям.
Новини.LIVE сообщали, что повышенная солнечная активность может негативно влиять на людей. В частности, в конце сентября ожидается несколько дней слабых геомагнитных колебаний. С 25 по 28 сентября магнитные бури будут продолжаться подряд, однако их интенсивность останется низкой.