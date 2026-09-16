Прогноз погоды в Украине и Киеве на завтра, 17 сентября — синоптики прогнозируют солнце и температуру до +26 °С

Тепло ещё задержится: синоптик Диденко дала прогноз погоды на завтра
В четверг, 17 сентября, в Украине ожидается теплая и преимущественно солнечная погода. Днем температура воздуха составит +20…+24 °С, а в Закарпатье потеплеет до +26 °С.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Какая будет погода 17 сентября
В большинстве областей Украины осадков не ожидается. В течение дня будет сухо, ясно и солнечно.
В западных областях из-за приближения атмосферного фронта возможны небольшие дожди. В Закарпатье воздух прогреется до +23…+26 °С. В других регионах температура днём составит +20…+24 °С.
Погода в Киеве 17 сентября
В столице четверг будет ясным, солнечным и тёплым. Температура воздуха днём поднимется до +23…+25 °С.
По предварительному прогнозу, уже с 21 сентября в большинстве областей Украины ожидается резкое похолодание и дожди.
Напомним, Новини.LIVE писали, что сентябрь 2026 года будет характеризоваться резкими погодными контрастами и частыми изменениями условий. На фоне глобального потепления украинцам стоит готовиться как к длительной сухой жаре, так и к внезапным похолоданиям и опасным погодным явлениям.
Новини.LIVE также сообщали, что повышенная солнечная активность может негативно влиять на людей. В частности, в конце сентября ожидается несколькодневный период слабых геомагнитных колебаний. С 25 по 28 сентября магнитные бури будут продолжаться подряд, однако их интенсивность останется низкой.