Прогноз погоды в Украине и Киеве на завтра, 17 сентября — синоптики прогнозируют солнце и температуру до +26 °С

Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 17 сентября, в Украине ожидается теплая и преимущественно солнечная погода. Днем температура воздуха составит +20…+24 °С, а в Закарпатье потеплеет до +26 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода 17 сентября

В большинстве областей Украины осадков не ожидается. В течение дня будет сухо, ясно и солнечно.

Прогноз температуры воздуха в Украине 17 сентября. Фото: meteopost

В западных областях из-за приближения атмосферного фронта возможны небольшие дожди. В Закарпатье воздух прогреется до +23…+26 °С. В других регионах температура днём составит +20…+24 °С.

Погода в Киеве 17 сентября

В столице четверг будет ясным, солнечным и тёплым. Температура воздуха днём поднимется до +23…+25 °С.

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По предварительному прогнозу, уже с 21 сентября в большинстве областей Украины ожидается резкое похолодание и дожди.

Напомним, Новини.LIVE писали, что сентябрь 2026 года будет характеризоваться резкими погодными контрастами и частыми изменениями условий. На фоне глобального потепления украинцам стоит готовиться как к длительной сухой жаре, так и к внезапным похолоданиям и опасным погодным явлениям.

Новини.LIVE также сообщали, что повышенная солнечная активность может негативно влиять на людей. В частности, в конце сентября ожидается несколькодневный период слабых геомагнитных колебаний. С 25 по 28 сентября магнитные бури будут продолжаться подряд, однако их интенсивность останется низкой.