Прогноз погоди в Україні та Києві завтра, 17 вересня — синоптики прогнозують сонце та до +26 °С

Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 17 вересня, в Україні очікується тепла та переважно сонячна погода. Вдень температура повітря становитиме +20…+24 °С, а на Закарпатті потеплішає до +26 °С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода 17 вересня

У більшості областей України опадів не очікується. Протягом дня буде сухо, ясно та сонячно.

Прогноз температури повітря в Україні 17 вересня. Фото: meteopost

У західних областях через наближення атмосферного фронту можливі невеликі дощі. На Закарпатті повітря прогріється до +23…+26 °С. В інших регіонах температура вдень становитиме +20…+24 °С.

Погода в Києві 17 вересня

У столиці четвер буде ясним, сонячним і теплим. Температура повітря вдень підніметься до +23…+25 °С.

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За попереднім прогнозом, уже з 21 вересня в більшості областей України очікується різке похолодання та дощі.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що вересень 2026 року характеризуватиметься різкими погодними контрастами та частою зміною умов. На тлі глобального потепління українцям варто готуватися як до тривалого сухого тепла, так і до раптових похолодань та небезпечних погодних явищ.

Новини.LIVE інформували, що підвищена сонячна активність може негативно впливати на людей. Зокрема, наприкінці вересня очікується кількаденний період слабких геомагнітних коливань. З 25 до 28 вересня магнітні бурі триватимуть поспіль, однак їхня інтенсивність залишатиметься низькою.