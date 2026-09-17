Гідрометцентр попередив, в яких областях України будуть дощі сьогодні
Прогноз погоди в Україні на четвер, 17 вересня, повідомили синоптики. В цей день очікується невелика хмарність. У Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень пройде невеликий дощ, а в інших регіонах опадів не буде.
Про це у середу, 16 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.
Погода в Україні 17 вересня
Сьогодні вітер дутиме переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі становила +8...+13 °С, на північному сході країни +5...+10 °С. Вдень в Україні очікується +20...+25 °С.
У Києві та області сьогодні прогнозують мінливу хмарність, але без опадів.
Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +8...+13 °С, вдень очікується +20...+25 °С.
Тим часом у Києві вночі +11...+13 °С, а вдень +23...+25 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, впродовж дня температура повітря в Україні очікується на рівні +20...+24, а на Закарпатті +23...+26 °С.
Вона поінформувала, що у більшості областей України переважатиме суха ясна сонячна погода. Лише в західних областях близькість атмосферного фронту зумовить невеликі опади.
Щодо Києва, буде сонячна погода із температурою повітря +23...+25 °С.
Новини.LIVE писали, що вересень 2026 року характеризуватиметься різкими погодними контрастами та частою зміною умов. На тлі глобального потепління українцям варто готуватися як до тривалого сухого тепла, так і до раптових похолодань та небезпечних погодних явищ.
Новини.LIVE інформували, що підвищена сонячна активність може негативно впливати на людей. Зокрема, наприкінці вересня очікується кількаденний період слабких геомагнітних коливань. З 25 до 28 вересня магнітні бурі триватимуть поспіль, однак їхня інтенсивність залишатиметься низькою.