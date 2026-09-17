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Головна Новини дня Гідрометцентр попередив, в яких областях України будуть дощі сьогодні

Гідрометцентр попередив, в яких областях України будуть дощі сьогодні

Ua ru
17 вересня 2026 05:47
Гідрометцентр попередив, в яких областях України будуть дощі сьогодні
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на четвер, 17 вересня, повідомили синоптики. В цей день очікується невелика хмарність. У Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень пройде невеликий дощ, а в інших регіонах опадів не буде.

Про це у середу, 16 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 17 вересня

Погода в Україні 17 вересня 2026 року
Карта "Погода в Україні 17 вересня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +8...+13 °С, на північному сході країни +5...+10 °С. Вдень в Україні очікується +20...+25 °С.

Температура в Україні вдень 17 вересня 2026 року
Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 17 вересня 2026 року

У Києві та області сьогодні прогнозують мінливу хмарність, але без опадів.

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Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +8...+13 °С, вдень очікується +20...+25 °С.

Тим часом у Києві вночі +11...+13 °С, а вдень +23...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, впродовж дня температура повітря в Україні очікується на рівні +20...+24, а на Закарпатті +23...+26 °С.

Вона поінформувала, що у більшості областей України переважатиме суха ясна сонячна погода. Лише в західних областях близькість атмосферного фронту зумовить невеликі опади.

Щодо Києва, буде сонячна погода із температурою повітря +23...+25 °С.

Діденко спрогнозувала погоду в Україні 17 вересня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE писали, що вересень 2026 року характеризуватиметься різкими погодними контрастами та частою зміною умов. На тлі глобального потепління українцям варто готуватися як до тривалого сухого тепла, так і до раптових похолодань та небезпечних погодних явищ.

Новини.LIVE інформували, що підвищена сонячна активність може негативно впливати на людей. Зокрема, наприкінці вересня очікується кількаденний період слабких геомагнітних коливань. З 25 до 28 вересня магнітні бурі триватимуть поспіль, однак їхня інтенсивність залишатиметься низькою.

погода Київ Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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