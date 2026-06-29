Гидрометцентр предупредил о жаре до +38 °С в Украине сегодня

Люди на улице летом. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на понедельник, 29 июня. В этот день будет небольшая облачность, но без осадков. В течение дня ожидается жара, местами даже до +38 °С.

Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 29 июня

Карта «Погода в Украине 29 июня 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Температура ночью составляла +18...+23 °С, днем ожидается +29...+34 °С, а в большинстве районов правобережья будет жара — +35...+38 °С. В то же время на востоке ночью фиксировалось +14...+19 °С, днём будет +25...+30 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 29 июня 2026 года

В Киеве и области также будет небольшая облачность, без осадков.

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Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с. Температура по области ночью составляла +18...+23 °С, днём прогнозируют +30...+34 °С.

Между тем в Киеве ночью +21...+23 °С, днём +32...+34 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодняшний день будет жарким. В частности, самая высокая температура на уровне +33...+38 °С будет в западных областях. На севере, в центре и на юге — +29...+33 °С, местами до +35 °С. В восточных областях погода будет более сдержанной, днем до +33 °С.

Как пишет Диденко, сегодня осадки в Украине маловероятны. Лишь вечером ожидаются локальные грозовые дожди в Закарпатье, на Волыни и в Сумской области.

Что касается Киева, в столице тоже будет жарко, днем до +33 °С. Однако день пройдет без осадков.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, в период с 28 по 30 июня на территории Украины распространится горячий воздух. Местами температура поднимется до +40 °С.

Также мы сообщали, что во Франции в результате аномальной жары погибли люди, среди которых были и дети.