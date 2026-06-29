Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про спеку до +38 °С в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про спеку до +38 °С в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 05:45
Гідрометцентр попередив про спеку до +38 °С в Україні сьогодні
Люди на вулиці влітку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 29 червня, повідомили синоптики. В цей день буде невелика хмарність, але без опадів. Протягом дня очікується спека, місцями навіть до +38 °С.

Про це у неділю, 28 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 29 червня 

Погода в Україні 29 червня 2026 року
Карта "Погода в Україні 29 червня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі була на рівні +18...+23 °С, вдень очікується +29...+34 °С, а в більшості районів правобережжя буде спека — +35...+38 °С. Водночас на сході вночі фіксувалося +14...+19 °С, вдень буде +25...+30 °С.

Температура в Україні вдень 29 червня 2026 року
Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 29 червня 2026 року

У Києві та області теж буде невелика хмарність, без опадів.

Читайте також:

Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі становила +18...+23 °С, вдень прогнозують +30...+34 °С.

Тим часом у Києві вночі +21...+23 °С, вдень +32...+34 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогоднішній день буде спекотним. Зокрема, найвища температура на рівні +33...+38 °С буде в західних областях. На півночі, у центрі та на півдні - +29...+33 °М, подекуди до +35 °С. У східних областях погода буде стриманішою, вдень до +33 °С.

Як пише Діденко, сьогодні опади в Україні малоймовірні. Лише ввечері очікуються локальні грозові дощі на Закарпатті, Волині та на Сумщині.

Щодо Києва, в столиці теж буде спекотно, вдень до +33 °С. Проте день пройде без опадів.

Діденко спрогнозувала погоду в Україні 29 червня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Як інформували Новини.LIVE, у період 28-30 червня на території України пошириться гаряче повітря. Подекуди температура підвищиться до +40 °С.

Також ми повідомляли, що у Франції внаслідок аномальної спеки загинули люди, серед яких були і діти.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації