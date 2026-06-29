Гідрометцентр попередив про спеку до +38 °С в Україні сьогодні

Люди на вулиці влітку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 29 червня, повідомили синоптики. В цей день буде невелика хмарність, але без опадів. Протягом дня очікується спека, місцями навіть до +38 °С.

Про це у неділю, 28 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 29 червня

Карта "Погода в Україні 29 червня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі була на рівні +18...+23 °С, вдень очікується +29...+34 °С, а в більшості районів правобережжя буде спека — +35...+38 °С. Водночас на сході вночі фіксувалося +14...+19 °С, вдень буде +25...+30 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 29 червня 2026 року

У Києві та області теж буде невелика хмарність, без опадів.

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Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі становила +18...+23 °С, вдень прогнозують +30...+34 °С.

Тим часом у Києві вночі +21...+23 °С, вдень +32...+34 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогоднішній день буде спекотним. Зокрема, найвища температура на рівні +33...+38 °С буде в західних областях. На півночі, у центрі та на півдні - +29...+33 °М, подекуди до +35 °С. У східних областях погода буде стриманішою, вдень до +33 °С.

Як пише Діденко, сьогодні опади в Україні малоймовірні. Лише ввечері очікуються локальні грозові дощі на Закарпатті, Волині та на Сумщині.

Щодо Києва, в столиці теж буде спекотно, вдень до +33 °С. Проте день пройде без опадів.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Як інформували Новини.LIVE, у період 28-30 червня на території України пошириться гаряче повітря. Подекуди температура підвищиться до +40 °С.

Також ми повідомляли, що у Франції внаслідок аномальної спеки загинули люди, серед яких були і діти.