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Гидрометцентр предупредил о сильных грозах в Украине сегодня

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Дата публикации 24 июня 2026 05:00
Гидрометцентр предупредил о сильных грозах в Украине сегодня
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на среду, 24 июня. В этот день ожидается нестабильная летняя погода с переменной облачностью. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз Укргидрометцентра

В Украине сегодня ожидается переменная облачность. В южных областях, местами в центральной части и в Карпатском регионе пройдут кратковременные дожди. Днем на юге возможны грозы, местами град и шквалы до 15–20 м/с. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

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Прогноз погоды на 24 июня. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью составляла +13…+18°, на юге — до +22°. Днем по стране ожидается +24…+29°, в южных и отдельных центральных областях — до +32°.

Прогноз от Meteoprog

По данным регионального прогноза, по Украине будет преобладать переменная облачность с локальными осадками. Наиболее нестабильная погода ожидается в западных областях и местами в центре, где возможны кратковременные дожди, тогда как на востоке и юге будет преимущественно сухо и теплее.

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Прогноз погоды по всем регионам. Фото: Meteoprog

Температурный фон существенно не изменится: ночью +13…+20°, днём +23…+29°, а на юге воздух будет прогреваться до +28…+32°.

Как сообщали Новини.LIVE, Европу накрыла волна аномальной жары, которая уже привела к человеческим жертвам в нескольких странах. Наиболее трагическая ситуация сложилась во Франции, где всего за один день зафиксировали не менее 18 смертей из-за экстремально высоких температур, среди погибших — двое малолетних детей, которые погибли в автомобиле, оставленном на солнце.

Также Новини.LIVE сообщали, что во Франции ввели ограничения на употребление алкоголя во время проведения публичных мероприятий из-за аномальной жары. В частности, запрет распространяется на официальные уличные мероприятия, включая музыкальные фестивали и массовые городские мероприятия. Решение было принято с целью снижения рисков для здоровья граждан на фоне экстремально высоких температур.

погода Укргидрометцентр дождь
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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