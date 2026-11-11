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Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил о мокром снеге и морозах в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о мокром снеге и морозах в Украине сегодня

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11 ноября 2026 05:20
Прогноз погоды в Украине на 11 ноября — где ожидаются снегопады и морозы Новини.LIVE
Снег и мороз. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды на среду, 11 ноября. В этот день в некоторых областях ожидаются дожди и мокрый снег. Ночью были небольшие морозы, но днём температура воздуха будет выше нуля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

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Погода в Украине на 11 ноября. Карта: facebook.com/UkrHMC

Погода на 11 ноября от Укргидрометцентра

В среду синоптическую обстановку в Украине будет определять атмосферный фронт, который придет из Западной Европы. Он приведет к нестабильной погоде с осадками в большинстве областей. Атмосферное давление сначала будет интенсивно снижаться, а днем на Правобережье после прохождения фронта начнет слабо расти.

По прогнозу Укргидрометцентра, 11 ноября в Украине будет облачно. Ночью дожди прошли по всей стране, кроме восточных областей, а днем осадки ожидаются на Левобережье. В западных и северных регионах местами возможен мокрый снег, на остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Ветер будет преимущественно юго-восточным, а на Правобережье будет менять направление на западный и северо-западный. Его скорость составит 7–12 м/с.

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Температура воздуха ночью и днём в большинстве областей составит +1…+6 °C. В западных и восточных регионах ночью местами было −1…−3 °C. На юге страны днём воздух прогреется до +8…+13 °C.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Прогноз погоды на 11 ноября от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует прохождение атмосферного фронта, связанного с циклоном. Она писала, что дожди и мокрый снег начнутся ночью в западных областях, а в течение дня осадки постепенно распространятся на всю Украину. В то же время днем на западе и севере они прекратятся.

Температура воздуха в течение дня составит +2…+7 °C. На юге будет теплее — +10…+14 °C.

В Киеве 11 ноября будет ветрено. Ночью и утром ожидаются дождь и мокрый снег, а днем осадки прекратятся. Температура воздуха в столице составит около +5 °C.

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Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что во второй половине ноября в Украине постепенно станет холоднее, а дневная температура снизится до +3…+5 °C. Первые ночные заморозки прогнозируются с 23 ноября: столбики термометров могут опуститься до −1…−2 °C. В конце месяца днём ожидается всего +2…+3 °C, а ночью — до −2 °C.

Новини.LIVE писали, что, по прогнозу климатологов, зима 2027 года в Украине будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы во все три месяца. Самые высокие средние температуры ожидаются на юге, в Закарпатье, Кировоградской и Днепропетровской областях, а самые низкие — на северо-востоке и в Карпатах. В то же время количество осадков может превысить норму на 20–40 %, однако из-за плюсовой температуры вместо снега часто будут идти дожди и мокрый снег.

погода Укргидрометцентр снег Наталка Диденко дождь прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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