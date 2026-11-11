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Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про мокрий сніг та морози в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про мокрий сніг та морози в Україні сьогодні

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11 листопада 2026 05:20
Прогноз погоди в Україні 11 листопада - де будуть сніги та морози Новини.LIVE
Сніг та мороз. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на середу, 11 листопада, повідомили синоптики. В цей день у частині областей дощі та мокрий сніг. Вночі були невеликі морозе, але вдень температура повітря буде на позначці плюс.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

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Погода в Україні на 11 листопада. Карта: facebook.com/UkrHMC

Погода на 11 листопада від Укргідрометцентру

У середу синоптичну ситуацію в Україні визначатиме атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи. Він зумовить нестійку погоду з опадами в більшості областей. Атмосферний тиск спочатку інтенсивно знижуватиметься, а вдень на Правобережжі після проходження фронту почне слабко зростати.

За прогнозом Укргідрометцентру, 11 листопада в Україні буде хмарно. Уночі дощі пройшли по всій країні, крім східних областей, а вдень опади очікуються на Лівобережжі. У західних та північних регіонах місцями можливий мокрий сніг, на решті території істотних опадів не прогнозують.

Вітер переважатиме південно-східний, а на Правобережжі змінюватиме напрямок на західний і північно-західний. Його швидкість становитиме 7–12 м/с.

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Температура повітря вночі та вдень у більшості областей становитиме +1…+6 °C. У західних та східних регіонах уночі місцями було −1…−3 °C. На півдні країни вдень повітря прогріється до +8…+13 °C.

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Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Прогноз погоди на 11 листопада від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко також прогнозує проходження атмосферного фронту, пов'язаного з циклоном. Вона писала, що дощі та мокрий сніг почнуться вночі в західних областях, а протягом дня опади поступово поширюватимуться на всю Україну. Водночас удень на заході та півночі вони припинятимуться.

Температура повітря протягом дня становитиме +2…+7 °C. На півдні буде тепліше — +10…+14 °C.

У Києві 11 листопада буде вітряно. Уночі та вранці очікуються дощ і мокрий сніг, а вдень опади припиняться. Температура повітря у столиці становитиме близько +5 °C.

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Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у другій половині листопада в Україні поступово холоднішатиме, а денна температура знизиться до +3…+5 °C. Перші нічні заморозки прогнозують із 23 листопада: стовпчики термометрів можуть опуститися до −1…−2 °C. Наприкінці місяця вдень очікується лише +2…+3 °C, а вночі — до −2 °C.

Новини.LIVE писали, що за прогнозом кліматологині, зима 2027 року в Україні буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму в усі три місяці. Найвищі середні температури очікуються на півдні, Закарпатті, Кіровоградщині та Дніпропетровщині, а найнижчі — на північному сході й у Карпатах. Водночас опадів може бути на 20–40% більше за норму, проте через плюсову температуру замість снігу часто йтимуть дощі та мокрий сніг.

погода Укргідрометцентр сніг Наталка Діденко дощ прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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