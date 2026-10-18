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Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил о дождях почти по всей Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о дождях почти по всей Украине сегодня

Ua ru
18 октября 2026 05:30
Дожди пройдут в Украине 18 октября
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на воскресенье, 18 октября. В этот день будет облачно, ожидаются осадки, местами значительные. Также в некоторых областях прогнозируется туман, в связи с чем объявлена опасность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Игорь Кибальчич, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 18 октября от Укргидрометцентра

Умеренные дожди, ночью в Днепропетровской и Полтавской областях, днем в южных и большинстве центральных областей местами пройдут сильные дожди. На крайнем западе ожидается небольшой дождь.

Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня
Погода в Украине 18 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях будет туман с видимостью 200–500 м. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Погода в Україні 18 жовтня
Первый уровень опасности из-за тумана 18 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер сегодня будет дуть с северо-востока, на западе страны — с северо-запада, со скоростью 5–10 метров в секунду.

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Температура воздуха ночью составила +9...+14 °С, на западе и юго-западе +6...+11 °С. Днем ожидается +13...+18 °С, в юго-восточной части +18...+23 °С, в западных областях +9...+14 °С.

Прогноз погоды на завтра от Игоря Кибальчича

На западе местами ожидаются дожди, а на Буковине и в Прикарпатье днем возможны значительные осадки. Местами ожидается туман. Ветер северный и северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днём +9...+15 °С.

Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня
Карта температуры воздуха в Украине 18 октября. Фото: Meteopost

В северных регионах страны осадки прогнозируются в Киевской и Черниговской областях, тогда как в Сумской области будет преобладать сухая погода. Ветер северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Ночью температура составила +7…+12 °C, а днем воздух прогреется до +12…+17 °C.

В центральных регионах в течение суток будет облачная и дождливая погода, а днем местами возможна гроза. Кроме того, местами ожидается туман. Ветер переменных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составляла +7…+12 °С, днем повысится до +15…+21 °С.

На юге Украины и в Крыму прогнозируется облачная погода с периодическими прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, а в Крыму и Приазовье возможны грозы. Ветер переменного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составляла +8…+13 °С, днем прогнозируется +13…+18 °С.

В восточных регионах ночью существенных осадков не ожидалось, а днём местами пройдет дождь. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составляла +8…+13 °С, днем будет +16…+21 °С.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время — стрелки часов нужно перевести на час назад. После перехода рассвет по часам наступит раньше, однако и темнеть начнет быстрее. В течение следующих недель продолжительность светового дня будет и дальше постепенно сокращаться.

А зима в Украине ожидается с кратковременными волнами холода и снегопадами. Наибольшее понижение температуры прогнозируют в январе, а декабрь и февраль будут более комфортными.

погода синоптик прогноз погоды гроза дожди с грозами
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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