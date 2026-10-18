Дощі пройдуть в Україні 18 жовтня

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 18 жовтня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно та очікуються опади, і подекуди значні. Також у деяких областях прогнозували туман, через що було оголошено небезпеку.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня від Укргідрометцентру

Помірні дощі, вночі в Дніпропетровській, Полтавській, вдень у південних та більшості центральних областях місцями пройдуть значні дощі. На крайньому заході очікується невеликий дощ.

Погода в Україні 18 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі та зранку у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Київській областях буде туман із видимістю 200-500 м. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

Перший рівень небезпеки через туман 18 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер сьогодні дутиме північно-східного напрямку, на заході країни північно-західний, 5-10 метрів на секунду.

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Температура повітря вночі становила +9...+14 °С, на заході та південному заході +6...+11 °С. Вдень очікується +13...+18 °С, у південно-східній частині +18...+23 °С, в західних областях +9...+14 °С.

Прогноз погоди на завтра від Ігоря Кібальчича

На заході місцями очікуються дощі, а на Буковині та Прикарпатті вдень можливі значні опади. Подекуди очікується туман. Вітер північний та північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +6...+11 °С, вдень +9...+15 °С.

Карта температури повітря в Україні 18 жовтня. Фото: Meteopost

У північних регіонах країни опади прогнозують у Київській і Чернігівській областях, тоді як на Сумщині переважатиме суха погода. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Вночі температура становила +7...+12 °C, а вдень повітря прогріється до +12...+17 °C.

У центральних регіонах упродовж доби буде хмарна та дощова погода, а вдень місцями можлива гроза. Крім того, подекуди очікується туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі була на рівні +7...+12 °С, вдень підвищиться +15...+21 °С.

На півдні України та в Криму прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями. Очікуються невеликі, подекуди помірні опади, а в Криму та Приазов’ї можливі грози. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становила +8...+13 °С, вдень прогнозують +13...+18 °С.

У східних регіонах вночі істотних опадів не передбачалося, а вдень місцями пройде дощ. Вітер дутиме східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі була +8...+13 °С, вдень буде +16...+21 °С.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 25 жовтня Україна перейде на зимовий час — стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. Після переходу світанок за годинником настане раніше, однак і вечоріти почне швидше. Упродовж наступних тижнів тривалість світлового дня й надалі поступово зменшуватиметься.

А зима в Україні очікується з короткочасними хвилями холоду та снігопадами. Найбільше зниження температура прогнозують у січні, а грудень і лютий будуть більш комфортними.