Дощі пройдуть в Україні 18 жовтня

Гідрометцентр попередив про дощі майже по всій Україні сьогодні
Прогноз погоди в Україні на неділю, 18 жовтня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно та очікуються опади, і подекуди значні. Також у деяких областях прогнозували туман, через що було оголошено небезпеку.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня від Укргідрометцентру
Помірні дощі, вночі в Дніпропетровській, Полтавській, вдень у південних та більшості центральних областях місцями пройдуть значні дощі. На крайньому заході очікується невеликий дощ.
Вночі та зранку у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Київській областях буде туман із видимістю 200-500 м. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.
Вітер сьогодні дутиме північно-східного напрямку, на заході країни північно-західний, 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі становила +9...+14 °С, на заході та південному заході +6...+11 °С. Вдень очікується +13...+18 °С, у південно-східній частині +18...+23 °С, в західних областях +9...+14 °С.
Прогноз погоди на завтра від Ігоря Кібальчича
На заході місцями очікуються дощі, а на Буковині та Прикарпатті вдень можливі значні опади. Подекуди очікується туман. Вітер північний та північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +6...+11 °С, вдень +9...+15 °С.
У північних регіонах країни опади прогнозують у Київській і Чернігівській областях, тоді як на Сумщині переважатиме суха погода. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Вночі температура становила +7...+12 °C, а вдень повітря прогріється до +12...+17 °C.
У центральних регіонах упродовж доби буде хмарна та дощова погода, а вдень місцями можлива гроза. Крім того, подекуди очікується туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі була на рівні +7...+12 °С, вдень підвищиться +15...+21 °С.
На півдні України та в Криму прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями. Очікуються невеликі, подекуди помірні опади, а в Криму та Приазов’ї можливі грози. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становила +8...+13 °С, вдень прогнозують +13...+18 °С.
У східних регіонах вночі істотних опадів не передбачалося, а вдень місцями пройде дощ. Вітер дутиме східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі була +8...+13 °С, вдень буде +16...+21 °С.
Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 25 жовтня Україна перейде на зимовий час — стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. Після переходу світанок за годинником настане раніше, однак і вечоріти почне швидше. Упродовж наступних тижнів тривалість світлового дня й надалі поступово зменшуватиметься.
А зима в Україні очікується з короткочасними хвилями холоду та снігопадами. Найбільше зниження температура прогнозують у січні, а грудень і лютий будуть більш комфортними.