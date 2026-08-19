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Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил о дождях и грозах в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о дождях и грозах в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 05:10
Гидрометцентр предупредил о дождях и грозах в Украине сегодня
Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на среду, 19 августа. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей пройдут кратковременные дожди и грозы, а днем они ожидаются на востоке и юго-востоке страны. На остальной территории осадков не ожидается.

Об этом во вторник, 18 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 19 августа

Погода в Україні 19 серпня 2026 року
Карта «Погода в Украине 19 августа 2026 года» от Укргидромета

Сегодня в Украине будет дуть преимущественно западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составила +9...+14 °С, а на юге и юго-востоке +13...+18 °С. Днём ожидается +21...+26 °С, а на крайнем востоке страны до +30 °С.

Прогноз погоди в Україні 19 серпня
Погода в Украине 19 августа. Фото: Meteopost

В Киеве и области тоже будет облачно с прояснениями. Ночью местами прогнозировался кратковременный дождь и гроза, но днем осадков не будет.

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Ветер будет дуть западный со скоростью 7–12 м/с. Температура по области ночью составила +9...+14 °С, днем ожидается +21...+26 °С.

Между тем в Киеве ночью +12...+14 °С, днём +23...+25 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, август 2026 года в Украине, по прогнозу, будет теплее климатической нормы, а средняя температура превысит её на 1–3 °C. Самая сильная жара ожидается на юге и востоке, где в отдельные дни температура может достигать +41 °C, при этом количество осадков будет ниже нормы. Во второй половине месяца возможны грозы, ливни, шквалы и град, а в конце августа жара должна ослабнуть.

Также мы писали, что 17 августа на Земле не ожидалось значительных магнитных бурь, а солнечная активность была низкой. В то же время геомагнитное поле могло колебаться от спокойного до активного состояния.

погода Укргидрометцентр Украина дождь прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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