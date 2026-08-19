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Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про дощі і грози в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про дощі і грози в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 05:10
Гідрометцентр попередив про дощі і грози в Україні сьогодні
Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 19 серпня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі у більшості північних, центральних і південних областях пройди короткочасні дощі та грози, а вдень вони очікуються на сході та південному сході країни. На решті території без опадів.

Про це у вівторок, 18 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 19 серпня 

Погода в Україні 19 серпня 2026 року
Карта "Погода в Україні 19 серпня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер в Україні дутиме переважно західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +9...+14 °С, а на півдні та південному сході +13...+18 °С. Вдень очікується +21...+26 °С, а на крайньому сході країни до +30 °С.

Прогноз погоди в Україні 19 серпня
Погода в Україні 19 серпня. Фото: Meteopost

У Києві та області теж буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями прогнозувався короткочасний дощ та гроза, але вдень опадів не буде.

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Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +9...+14 °С, вдень очікується +21...+26 °С.

Тим часом у Києві вночі +12...+14 °С, вдень +23...+25 °С.

Як повідомляли Новини.LIVEсерпень 2026 року в Україні, за прогнозом, буде теплішим за кліматичну норму, а середня температура перевищить її на 1-3 °C. Найспекотніше очікується на півдні та сході, де в окремі дні температура може сягати +41 °C, водночас опадів буде менше за норму. У другій половині місяця можливі грози, зливи, шквали та град, а наприкінці серпня спека має послабитися.

Також ми писали, що 17 серпня на Землі не очікувалося значних магнітних бур, а сонячна активність була низькою. Водночас геомагнітне поле могло коливатися від спокійного до активного стану.

погода Укргідрометцентр Україна дощ прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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