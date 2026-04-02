Гидрометцентр предупреждает, где будут дожди в Украине сегодня

Дата публикации 2 апреля 2026 05:51
Гидрометцентр предупреждает о похолодании и грозах в Украине сегодня
Мужчины с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на четверг, 2 апреля, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями, а температура максимум будет достигать +19 °С. В течение дня ожидаются дожди и туманы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 2 апреля от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром в южных, большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях будет туман.

Прогноз погоди в Україні на 2 квітня
Погода в Украине 2 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +5...+10 °С, в западных областях +2...+7, а днем — +14...+19 °С. В Карпатах ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Там температура воздуха в течение суток будет 0...+5 °С.

Синоптик сообщила, что завтра в Украине будет преобладать влажная воздушная масса с периодическими дождями.

Погода в Україні 2 квітня
Прогноз погоды в Украине на 2 апреля. Фото: Meteopost

Температура воздуха в течение дня +12...+19 °С, а в западных областях — +8...+12 °С.

В Киеве возможен незначительный дождь. Там температура воздуха ожидается +12...+14 °С.

"Вербное воскресенье будет теплым, а похолодание, по предварительным прогнозам, ожидается в большинстве областей Украины с 7-8 апреля", — добавила Диденко.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, в Киеве завтра ожидаются незначительные осадки. Днем температура воздуха будет в пределах +14...+19 °С. В течение суток синоптики прогнозируют облачную погоду.

В целом в течение недели ожидаются дожди в большинстве областей. Кроме того, местами возможен мокрый снег и туман. В то же время температура воздуха будет комфортной.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
